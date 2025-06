1ers Jeux de l’AES : La compétition prend fin sur une note positive

Ouagadougou, 28 juin 2025 (AIB) – Les compétitions des 1ers Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (JAES) ont pris fin vendredi soir avec trois disciplines, le football, le karaté et l’athlétisme, a-t-on appris de l’Agence malienne de presse.

En finale du tournoi de football, le Mali a dominé le Niger (4-0) grâce aux réalisations de Zoumana Ballo (6e), Ibrahim Diakité (12e) et N’Djicoura Raymond Bomba (23e et 37e). Une période a donc suffi aux joueurs du technicien Adama Djéfla Diallo pour tuer tout suspense. Le Mali termine sur la plus haute marque du podium devant le Niger et le Burkina Faso qui complète le podium.

Les kumité (combat) de karaté se sont déroulés au Palais des sports Salamatou Maïga. Les combattants se sont affrontés dans cinq catégories de poids (-67kg, -75kg, +75kg chez les Hommes, -55kg et +55kg chez les Femmes) et le kumité mixte (2 femmes et trois hommes).

A l’issue des épreuves, le Mali s’est classé premier avec 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze devant le Burkina Faso (2 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 1 médaille de bronze) et le Niger (1 médaille d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze). Les médailles d’or du Mali ont été remportées par Mahamadou Camara (-67kg), Awa Sacko (-55kg) et Abdoul Aziz Coulibaly (-75kg).

Les épreuves de l’athlétisme se sont déroulées au stade du 26 Mars. Le Mali a remporté 4 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 4 médailles de bronze devant le Burkina Faso qui a récolté 4 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 3 médailles de bronze et le Niger (3 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 2 médailles de bronze).

Démarrés le 21 juin dernier, les Jeux de l’AES, Bamako 2025, prendront officiellement fin ce samedi 28 juin avec la cérémonie de clôture au Palais des sports Salamatou Maïga.

En rappel, les Jeux de l’AES regroupent les athlètes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les athlètes se sont affrontés pendant une semaine dans 9 disciplines: le football (U17), la lutte africaine, le bras de fer sportif, l’athlétisme, le tir à l’arc, le judo, le karaté, le kung-fu wushu et le taekwondo.

Les compétitions se sont disputées sur trois sites : le stade du 26 Mars, le stade Mamadou Konate et le Palais des sports Salamatou Maïga.

Les jeux de l’AES visent à renforcer l’intégration entre les jeunes de l’espace confédéral, à promouvoir l’esprit patriotique à travers le sport et à détecter de nouveaux talents.

Agence d’information du Burkina

Sources: Agence malienne de presse