17e session Formation : Gestion de la sécurité et de la sûreté des projets et programmes humanitaires

Vous êtes coordonnateur de projet, travailleur humanitaire, membre des FDS ou en reconversion professionnelle ? Cette formation est faite pour vous !

🔑 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ?

Découvrez les outils stratégiques et pratiques pour gérer la sécurités et la sûreté des projets humanitaires, garantir l’accès humanitaire en zones hostiles et prévenir efficacement les incidents.

📘 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞́ :

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏 : Droit international humanitaire : Principes et Règles ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟐 : Les fondamentaux de la gestion de la sécurité ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟑 : L’accès humanitaire en zone hostile ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟒 : L’analyse de contexte ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟓 : L’analyse des risques ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟔 : Le triangle de sécurité d’une mission humanitaire ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟕 : Le cycle de gestion de la sécurité et de la sûreté ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟖 : La mise en œuvre d’un plan de sécurité ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟗 : Le plan de contingence/d’urgence sécuritaire ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏𝟎 : Les briefings de sécurité ;

– 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏𝟏 : La gestion des incidents et des crises.

👥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞 :

Cette formation s’adresse à :

– Coordinateurs, chefs et assistants de projet souhaitant développer leurs connaissances en sécurité ;

– Travailleurs humanitaires désireux de renforcer leurs compétences ;

– Membres des FDS aspirant à devenir chargés de sécurité et sûreté ;

– Responsables sécurité dans les mines, agences UN ou autres projets ;

– Analystes politiques ou sécuritaires et jeunes ambitieux en quête de renforcement de capacités.

🔐 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞́𝐛𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞́𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 :

1. Responsable ou Coordinat.rice.eur Sécurité Humanitaire ou minière

2. Chargé(e) de l’Accès Humanitaire

3. Analyste Sécurité / Gestionnaire des Risques

4. Coordinat.rice.eur de Projets en Zone Instable

5. Consultant.e ou Format.rice.eur en Gestion de la Sécurité

6. Chargé.e de la Gestion de Crise ou de la Continuité des Activités

📈 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢

Le secteur humanitaire connaît une demande croissante pour des professionnels qualifiés en sécurité. Par exemple, Indeed répertorie actuellement ( 04 mai 2025) plus de 100 offres d’emploi dans le domaine de la sécurité humanitaire . De plus, des postes tels que Responsable Sécurité et Accès Humanitaire sont régulièrement proposés par des organisations internationales .

📅 𝐃𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 :

– 𝐃𝐚𝐭𝐞𝐬 : Du 29, 30, 31 Mai et 1er Juin 2025

– 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬: 18h à 21h00 (Jours Ouvrable), 09h00 à 15h00 (Weekend)

– 𝐌𝐨𝐝𝐞 : Présentiel (Ouagadougou) ou à distance (Visioconférence)

– 𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 : 15

💰 𝐂𝐨𝐮̂𝐭 𝐞𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 :

– 𝐅𝐫𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 : 10 000 FCFA (non compris dans les frais de formation)

– 𝐂𝐨𝐮̂𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 70 000 FCFA (individuel) / 150 000 FCFA (institutionnel)

– Possibilité de paiement en deux tranches

– 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐢𝐜𝐢 : https://forms.gle/dSYgoJYrczxTyyVL7

– Ou WhatsApp : https://wa.me/p/9779415068780734/22676986565

📋 𝐋𝐢𝐯𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 :

– Cahier de participants ;

– Certificat de formation ;

– Outils professionnels de gestion.

📩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐬 :

+226 76986565 / +226 60339494 / +226 25487989

𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥 : siemana@outlook.be

Chez 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚, nous pensons et agissons autrement pour vous offrir une formation qui répond aux plus hautes exigences du secteur humanitaire. 🌍

