15e SITHO : La promesse de la résilience et de la transcendance atteinte, Ministre Gilbert Ouédraogo

Ouagadougou, 28 sept. 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a dressé dimanche un bilan satisfaisant de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) qui a atteint ses promesses de résilience et de transcendance des cultures.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a livré ce dimanche 28 septembre soir, au nom du Premier ministre, le discours officiel de clôture de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), placé sous le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ».

‎Selon le ministre, cette édition, qui s’est tenue du 25 au 28 septembre 2025, restera gravée dans les mémoires comme celle de la confirmation et de l’adhésion populaire.

‎« Nous n’avons pas seulement tenu la promesse de résilience et de célébration de nos cultures, nous l’avons transcendée », a-t-il déclaré.

Il a salué la qualité des rencontres professionnelles, l’effervescence autour des activités ainsi que l’appropriation de l’événement par les populations, qui en ont fait « une fête populaire et un moment de communion nationale ».

‎Pour le ministre, la présence du Mali et du Niger, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), a renforcé la vision d’un « écosystème touristique sahélien intégré » basé sur la libre circulation des personnes et la promotion de circuits conjoints.

‎Il a également salué la participation du Ghana, invité d’honneur de cette 15e édition, dont l’expérience touristique a, selon lui, enrichi les échanges et élargi les perspectives de coopération.

‎Le ministre a enfin réaffirmé la volonté du gouvernement burkinabè de faire du tourisme « un ciment puissant de fraternité, de prospérité partagée et de paix consolidée » malgré le contexte sécuritaire difficile, grâce à la résilience et à l’engagement des forces de défense et de sécurité.

Agence d’information du Burkina

‎OS/ata