15 villages et les départements de Tagaye et Zogoré paraphent « Les engagements du Yatenga »

Ouahigouya le 23 juillet 2025, (AIB)- Le Gouverneur de la Région de Yaadga, Thomas Yampa, a présidé, la cérémonie de signature de l’accord d’adhésion de 15 villages de Ouahigouya et des communes de Tangaye et Zogoré aux engagements de Ouahigouya, une initiative en faveur de la paix et de la cohésion sociale entre communautés.

L’accord, désigné sous l’appellation « Les engagements du Yatenga », marque une étape importante dans le processus de consolidation du vivre-ensemble harmonieux. L’événement s’est tenu le mardi 22 juillet 2025 à Ouahigouya.

Prenant la parole, le gouverneur Thomas Yampa a salué une démarche exemplaire qui s’inscrit dans la promotion durable de la paix et du vivre-ensemble. Il a félicité les acteurs ayant contribué à cette avancée, notamment le Centre de dialogue humanitaire et le Haut-commissaire du Yatenga, Tasséré Nacoulma .

L’ initiative a été conduite de manière inclusive, avec l’implication des autorités administratives, coutumières, religieuses et des forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants des communautés villageoises concernées.

Dans son allocution, le chef du bureau du CDH au Burkina Faso, Moussa Tall, a rappelé que les premiers engagements avaient été signés le 19 juillet 2024 à Ouahigouya, avec la mise en place d’un comité de suivi chargé d’en assurer la mise en œuvre.

À l’issue d’une phase d’évaluation, plusieurs communautés ont manifesté leur volonté d’adhérer à l’initiative.

Le président du comité de suivi, Boukari Barry, a souligné que depuis un an et trois jours, les engagements ont donné lieu à des actions concrètes : visites de courtoisie, réunions mensuelles, prières collectives et rencontres élargies ont permis une diffusion progressive des engagements auprès des populations. Ces efforts ont contribué à apaiser le climat social à Ouahigouya, ouvrant la voie à l’adhésion de 15 villages ainsi que des communes de Zogoré et Tangaye.

Le Gouverneur Thomas Yampa a relevé des ameliorations notables sur le terrain avec un climat social plus propice aux activités quotidienne.

« Notre souhait, est que ces engagements puissent servir d’exemple dans toute la région de Yaadga. Les communautés doivent œuvrer à aplanir tout ce qui est difficultés en lien avec la cohabitation », a t-il declaré.

Poursuivant dans son intervention l’autorité régionale a insisté sur l’importance des mécanismes de gestion des différends.

« Cela permet de réduire les tensions. Ces engagements ne veulent pas dire qu’il n’y aura plus d’incompréhensions mais la valeur ajoutée, c’est qu’à partir de maintenant s’il y a des manquements, il faut se référer au comité de suivi qui est le cadre approprié. Ces engagements constituent pour nous un nouveau départ avec la bénédiction des autorités coutumières, religieuses et administratives et l’ensemble des FDS qui ont pris part à tout le processus ».

Le comité de suivi s’est engagé fermement à accompagner la mise en œuvre des engagements du Yatenga avec l’appui des nouveaux membres.

