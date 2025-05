Burkina/Yatenga – Commémoration – JTC

15-Mai : Naaba Kiiba mobilise les coutumiers pour le retour de la paix dans son royaume

Ouahigouya, 16 mai 2025 (AIB) – Sa Majesté Naaba Kiiba, roi du Yatenga, et l’ensemble des notabilités coutumières ont commémoré, le jeudi 15 mai, la 2ᵉ édition de la Journée des coutumes et des traditions (JCT). La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte du palais royal du Yatenga, en présence d’une délégation des corps constitués de la région, conduite par le gouverneur Thomas Yampa.

La cérémonie a été rythmée par des animations de troupes culturelles, des rappels sur les us et coutumes du Yatenga, ainsi que par plusieurs discours. Le Baloum Naaba, ministre porte-parole du roi du Yatenga, a exprimé la joie qui anime le chef suprême des Yadcés à propos de l’institutionnalisation de la JCT.

Conscients de la situation sécuritaire que traverse le pays, l’ensemble des coutumiers ont appelé à une mobilisation autour du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le roi du Yatenga a instruit ses ministres d’accentuer la promotion de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de l’éducation des jeunes au sein des familles, notamment sur les valeurs traditionnelles fondamentales.

Le souverain a également exprimé le vœu ardent de voir la paix revenir dans la région du Nord et partout au Burkina Faso.

Cette activité a été l’occasion pour le gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, de féliciter les garants de la tradition et les populations pour leur forte mobilisation autour de la JCT. L’autorité régionale a réitéré ses vœux de bonne santé et de longévité à Naaba Kiiba et à l’ensemble de ses administrés.

La cérémonie a pris fin par la remise d’attestations à des personnalités engagées dans la promotion et le développement des coutumes et traditions dans la région du Nord.

Rendez-vous a été pris pour 2026, dans l’espoir d’une célébration dans une paix intégralement retrouvée au Faso.

Agence d’information du Burkina

PN/ata