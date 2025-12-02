Burkina -Diplomatie-Maroc-Patriotisme-Drapeau-Montée

Montée des couleurs à l’ambassade du Burkina Faso au Maroc : le ministre Karamoko Jean Marie Traoré invite ses compatriotes à toujours incarner les valeurs du patriotisme et de l’intégrité

Ouaga, 1er déc. 2025 (AIB) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré était très tôt ce lundi 1er décembre 2025 dans les locaux de la Mission militaire à Rabat, où il a présidé la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales, aux côtés du personnel de l’ambassade et des représentants du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur Section Royaume du Maroc.

Après le cérémonial de la montée du drapeau, Karamoko Jean Marie Traoré s’est adressé à ses compatriotes, les invitant dans un premier temps à toujours avoir une pensée pieuse, à l’endroit des forces combattantes qui travaillent sans relâche chaque jour, pour libérer le territoire burkinabè du terrorisme.

Il leur a rappelé le message du Président du Faso, invitant l’ensemble des Burkinabè à s’unir et à se mobiliser derrière les autorités et les forces de sécurité ainsi que les VDP pour faire face à l’ennemi.

« L’unité, la cohésion et le bon vivre-ensemble constituent un préalable indiscutable pour venir à bout du phénomène du terrorisme, et je vous invite à vous inscrire dans cet élan », a laissé entendre le Chef de la diplomatie burkinabè à ses compatriotes.

S’adressant particulièrement aux membres des Conseils de base et aux délégués au HCBE, le ministre Traoré les a invités à placer leur mission sous le signe du sacrifice, de l’intégrité et la loyauté, et ainsi véhiculer une image positive du Burkina Faso dans leur pays d’accueil.

Il les a aussi encouragés à maintenir le contact permanent avec l’ambassade et à toujours se référer à elle en cas de difficulté.

L’ambassadeur du Burkina Faso à Rabat Mamadou Coulibaly, en a profité pour présenter le comité local d’organisation de la participation du Burkina Faso à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui s’ouvre bientôt au Royaume du Maroc.

Ce comité local dont l’ambassadeur Coulibaly est le président, a pour mission d’épauler le comité national d’organisation qui viendra de Ouagadougou, pour une participation fructueuse et réussie du Burkina Faso à la prochaine CAN.

Il faut noter que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, séjourne dans la capitale marocaine, dans le cadre d’une conférence dédiée aux victimes du terrorisme.

Cette conférence qui s’ouvre le 02 décembre, sera une occasion pour le Burkina Faso d’apporter son narratif et son regard sur ce phénomène, devenu malheureusement un instrument de politique étrangère selon le Chef de la diplomatie burkinabè.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec la DCRP/MAECR-BE