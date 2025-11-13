Tenkodogo : La communauté nigérienne offre une tonne de ciment à la brigade Faso Mebo

Tenkodogo, 12 nov. 2025 (AIB) – La communauté nigérienne résidant à Tenkodogo a offert, mercredi, une tonne de ciment à la brigade Faso Mebo, dans le cadre de l’embellissement de la cité de Zoungrantenga qui l’accueille depuis plus de trois décennies.

Le président de la communauté nigérienne, Youssaou Maïga, présent à la cérémonie de remise, a exprimé la gratitude de ses compatriotes envers le peuple burkinabè.

« Nous vivons à Tenkodogo depuis plus de 30 ans. Nous exerçons dans le petit commerce et le pays nous a toujours bien accueillis. Aujourd’hui, nous avons tenu à apporter notre contribution à la construction du Faso », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce don d’une tonne de ciment traduit la reconnaissance et l’engagement de la communauté nigérienne en faveur du développement du Burkina Faso.

« Depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le pays avance chaque jour. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette dynamique. Nous voulons participer, même modestement, à la construction nationale », a-t-il ajouté.

Le président Maïga a également indiqué que ses compatriotes, estimés à plusieurs centaines à Tenkodogo, envisagent de renouveler ce type d’initiatives dans les prochains mois.

« Ce n’est pas le dernier don. Nous reviendrons encore pour travailler aux côtés des autres communautés », a-t-il promis.

Le représentant des autorités locales, Adaman Kamboné, chargé de mission auprès de la Présidence pour la région du Nakambé, a salué le geste de la communauté nigérienne, qu’il a qualifié d’acte de solidarité et de cohésion.

« Cette action traduit l’esprit de fraternité et d’unité qui caractérise Tenkodogo. Elle montre que les étrangers vivant parmi nous partagent notre vision d’un pays debout et solidaire », a-t-il affirmé.

M. Kamboné a par ailleurs invité les donateurs à participer aux travaux d’intérêt commun organisés chaque week-end, afin de renforcer la cohésion sociale autour du chantier Faso Mebo.

« Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour poursuivre cette œuvre collective, car c’est ensemble que nous bâtirons la paix et le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Par ce geste, la communauté nigérienne de Tenkodogo réaffirme son attachement aux valeurs du vivre-ensemble et sa volonté de contribuer au développement local.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata