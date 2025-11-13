Sandbondtenga : Le cadre de concertation provincial tient sa première session ordinaire à Kaya

Sandbontenga, 11 nov. 2025, (AIB) – Sous la présidence du haut-commissaire, le cadre de concertation provincial (CCP) de Sandbondtenga a tenu sa première session ordinaire mardi à Kaya. Ce cadre regroupant les corps constitués de la province a été marqué par des communications sur des sujets d’actualité suivies d’échanges.

C’est dans un contexte marqué par le retour progressif des populations déplacées internes dans les villages respectifs que s’est tenu la première session ordinaire du cadre de concertation provincial de Sandbondtenga le mardi 11 novembre 2025 dans les locaux du haut-commissariat de ladite province.

A l’ouverture de la session, le président du CCP Idrissa Gamsonré salué la présence effective des membres statutaire majoritairement renouvelés. Il a situé le contexte de la tenue de la session, avant d’inviter les participants à une participation active aux échanges qui s’en suivront.

Au cours de cette session, un bilan des activités du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS) pour l’année 2024 a été présenté, suivi de la programmation des actions pour 2025.

Selon le Chef d’antenne Moussa Sawadogo par ailleurs directeur régional des études et de la planification des Koulsé, ce projet vise à contribuer au relèvement des communautés dans la région du Liptako-Gourma, dont les communes Barsalogho, Kaya, Pissila, Boussouma, Korsimoro et Mané dans la province de Sandbondtenga.

Le secrétaire général de la province de Sandbondtenga, Fasnewendé Ouédraogo a présenté la situation de la mise en œuvre des six initiatives présidentielles dans la province. Une situation jugée satisfaisante par les participants qui estiment que la mobilisation des populations devrait être renforcée pour plus de résultats.

Le chef d’antenne régionale de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et Organismes Publics (CARFO) des Koulsé, Issouf Coulibaly, a saisi l’occasion pour présenter les différentes prestations de sa structure.

A sa suite, Augustin Irwaya Ouédraogo, correspondant provincial de l’Agence d’information du Burkina (AIB) a échangé avec les participants sur les missions de l’AIB et la collaboration souhaitée avec les services étatiques.

Les échanges riches et constructifs, ont permis de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du développement de la province.

Le président du CCP a exprimé sa satisfaction quant à l’engouement suscité par les thématiques abordées.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak