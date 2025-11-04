Fasofoot/Ligue 1 (7e journée) : VITESSE FC domine l’EFO 3-1 au stade Wobi

Bobo-Dioulasso, 2 novembre 2025 (AIB) – Le VITESSE FC de Bobo-Dioulasso s’est imposé ce dimanche 2 novembre 2025 devant l’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO) sur le score de 3 buts à 1, au terme d’un match maîtrisé de bout en bout au stade Wobi, comptant pour la 7e journée du championnat national de Ligue 1.

Dès la première minute de jeu, les locaux ont ouvert le score grâce à Harouna Ouattara. Les visiteurs, pris à froid, ont tenté de réagir, mais sans succès.

Juste avant la pause, à la 42e minute, Lamine Gorou double la mise pour le VITESSE FC, offrant ainsi un avantage confortable à son équipe avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Bobolais continuent sur leur lancée et aggravent le score à la 79e minute par Ibrahim Diakité, auteur d’un superbe coup franc direct.

L’EFO, poussée dans ses retranchements, obtient un penalty à la 84e minute transformé par Abdoul Aziz Traoré, réduisant ainsi le score à 3-1. Mais les espoirs de l’EFO seront vite refroidis par l’expulsion d’Oumar Fofana (dossard 2) pour cumul de cartons dans les dernières minutes.

Le coup de sifflet final consacre la victoire du VITESSE FC (3-1) devant un public bobolais venu en grand nombre.

Agence d’Information du Burkina

