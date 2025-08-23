12e conférence de l’Observatoire des fonctions publiques africaines : Le Ministre Mathias Traoré aux côtés de ses pairs pour une nouvelle dynamique de l’organisation

Le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 12e conférence des ministres de l’Observatoire des fonctions publiques africaines (OFPA), ce samedi 23 août 2025, à Bamako, au Mali.

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias_Traoré, chef de la délégation burkinabè, participe à cette conférence qui se tient après celle de 2018, à Cotonou, au Bénin.

Selon le ministre malien du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Dr Fassoun Coulibaly, cette 12e conférence doit être l’occasion pour donner une nouvelle dynamique à l’organisation afin qu’elle puisse relever les nombreux défis auxquels les fonctions publiques africaines sont confrontées.

« Cette 12e conférence devrait être l’occasion de faire des propositions qui permettront de changer le regard du citoyen ou de l’usager sur les fonctions publiques africaines caractérisées de « bureaucratie » par certains, donc, « un monde de papiers et lenteurs, et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne » », a-t-il soutenu.

Pour le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, l’Observatoire des fonctions publiques africaines constitue un levier majeur à l’échelle régionale pour la coordination stratégique de toutes les actions d’amélioration de la gouvernance publique dans chacun des pays membres.

Pour lui, avec ses 26 Etats membres, l’Observatoire est appelé à être un véritable outil de transformation de nos fonctions publiques.

Cette 12e conférence, a-t-il relevé, qui s’ouvre aujourd’hui représente une occasion pour les experts et les administrateurs de partager leurs expériences, les bonnes pratiques de leurs réflexions sur les défis et les perspectives de la Fonction publique en Afrique.

« Nous devons réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour renforcer les capacités des agents publics, améliorer la qualité des services publics et promouvoir une culture de performance, de responsabilité, de redevabilité dans nos administrations publiques », a dit le Général de division Abdoulaye Maïga.

Au regard des points inscrits à l’ordre du de cette 12e conférence des ministres, il a dit espérer que les travaux permettront d’évaluer les résultats obtenus, d’identifier les axes d’amélioration et fixer les grandes orientations qui guideront l’organisation dans les années à venir.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les ministres vont examiner, entre autres, les points inscrits à l’ordre du jour de cette conférence et le rapport des travaux des experts.

Agence d’Information du Burkina

Source : DCRP/MFPTPS