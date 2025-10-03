Burkina/Zondoma-Contribution

Zondoma/An3 du MPSR2 : Plus de 1 million de francs mobilisé pour accompagner la lutte contre le terrorisme

Gourcy, 30 sept. 2025 (AIB) – Dans l’objectif de célébrer le 3ème anniversaire de l’avènement du MPSR2, les associations de veille citoyenne du Zondoma ont organisé, le 30 septembre 2025 à Gourcy. Promotion de la cohésion sociale et remise de fonds ont constitué les grandes lignes de cette célébration.

Au total, c’est la somme d’un 1 070 250 FCFA qui a été remise aux forces combattantes de la province du Zondoma, au cours du meeting organisé à la place de la nation de Gourcy.

Cette cagnotte, selon le coordonnateur provincial des associations de veille citoyenne du Zondoma, a été mobilisée à travers les cellules de veille citoyenne des cinq communes de la province à savoir Bassi, Boussou, Gourcy, Lèba et Tougo.

Pour lui, le choix du 30 septembre pour cette activité est un symbole de l’engagement et la détermination de toute les forces vives de la province à poursuivre la lutte de libération et du développement du Burkina au côté du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

En recevant cette contribution, le Président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré a, au nom du haut-commissaire traduit sa reconnaissance aux initiateurs qui ont, dans leur compteur de nombreuses actions citoyennes. Une remise d’attestation de reconnaissance à des personnes ressources et un match de gala sur fond de parenté à plaisanterie entre le village de Lago et celui Gourcy ont aussi marqué la célébration cet anniversaire.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata