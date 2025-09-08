BURKINA-NANDO-MILIEU-RURAL-EAU-POTABLE-DESSERVISSEMENT

Sanguié : Le ministre Roger Barro inaugure des infrastructures hydrauliques

Koukouldi, 8 sept. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, a remis lundi, des ouvrages hydrauliques dans trois villages de la province du Sanguié dans le cadre de la concrétisation du Projet d’eau potable et d’assainissement en milieu rural (PEPA-MR).

La journée a débuté par une série de visites de sites, soulignant l’engagement du gouvernement sur le terrain. À Zoula, le ministre qui était accompagné de ses collègues de l’Action humanitaire, Judith Kabré, et de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a inspecté un système d’adduction d’eau potable (AEP) flambant neuf, comprenant un château d’eau et de nombreux branchements particuliers et bornes-fontaines.

La délégation s’est ensuite rendue à Goundi pour évaluer l’avancement d’un chantier en cours, où le ministre a fermement enjoint les entreprises à accélérer les travaux pour un achèvement dans les meilleurs délais.

Le temps fort de la mission s’est déroulé à Koukouldi, où une cérémonie officielle a marqué la remise des systèmes d’AEP de Koukouldi, Zoula et Goundi.

Dans son discours, le ministre Roger Barro a rappelé l’ambition du gouvernement : « éliminer les frontières en matière d’accès à l’eau potable entre le milieu rural et le milieu urbain ».

Il a souligné que ces réalisations ne sont pas de simples infrastructures, mais la « matérialisation concrète » de l’initiative présidentielle « Bataille de l’eau » du capitaine Ibrahim Traoré. Ému, il a partagé le témoignage d’une bénéficiaire qui lui a confié se sentir « citadine » grâce à la présence d’un robinet chez elle.

Le ministre a également mis l’accent sur l’aspect économique et social du projet. Estimant le coût de chaque ouvrage à environ 250 millions de francs CFA, il a rappelé aux populations l’importance d’une bonne gestion. Il a aussiw insisté sur l’utilisation de fermiers professionnels pour assurer la pérennité des installations et a appelé à de bonnes pratiques d’hygiène.

Au nom des bénéficiaires, le président de la délégation spéciale de Réo, Sindi Issaka Zagré, a exprimé une « grande satisfaction » et remercié le gouvernement et ses partenaires. Il a assuré que les autorités locales veilleront à ce que les ouvrages soient gérés de manière responsable.

La mission a aussi permis de rassurer sur le bon déroulement du PEPA-MR, dont la clôture est prévue en décembre 2025, avec l’objectif de « réduire la pénibilité » et d’améliorer durablement l’accès à l’eau potable pour tous les Burkinabè.

