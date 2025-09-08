Burkina/Zondoma-Celebration-Maouloud

Zondoma/Maouloud 2025 : Des prières pour la paix et la protection des dirigeants organisées à Taslima

Gourcy, 8 sept. 2025 (AIB) – La communauté musulmane sous l’égide du Cheick Abdoul Wahab Ouédraogo a célébré le Maouloud dans la nuit du jeudi 4 septembre 2025 à Taslima. Des prières et séances de bénédictions ont marqué cette célébration marquant la naissance du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).

La communauté musulmane du Zondoma a célébré le Maouloud dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025 dans le village de Taslima dans la commune de Bassi. Lecture du Coran, prières et bénédictions ont constitué les grandes étapes de cette célébration marquant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed.

Sous la direction du Cheick Abdoul Wahab Ouédraogo, cette édition était placée sous le thème « Miséricorde et paix pour la nation ». Venus de tous les horizons et même de l’extérieur du Burkina, de nombreux fidèles ont afflué à cet événement. « Par la grâce de cette nuit marquant la naissance du Prophète (PSL), je suis venu présenter mes vœux au Cheick et implorer le tout puissant afin qu’il exauce nos prières », a confié Issa Ouédraogo imam du village de Mako dans la commune de Gourcy.

Comme chaque année Biba Bakouan, quand à elle, dit être venue de Didyr dans la province du Sanguié pour demander des bénédictions auprès du Cheick. Dans son message, le guide religieux a invité les fidèles à être des acteurs de paix en tout temps et en tout lieu.

Plus tôt dans la soirée, il a reçu le Haut-commissaire de la province du Zondoma Aboubacar Sidiki Nabé qui, à la tête d’une délégation a traduit sa reconnaissance au Guide religieux pour sa contribution à la recherche de la paix et la cohésion sociale au sein des communautés.

Avant la célébration du Maouloud, une journée spéciale de prière a été organisée par le Cheick Abdoul Wahab Ouédraogo et sa communauté pour la paix et la protection des autorités du pays et de tous les combattants sur le théâtre des opérations de libération du pays.

Agence d’Information du Burkina

