Sanguié/Tournoi : Gni-dwii FC s’impose 5-4 aux tirs au but contre le Réal du Faso en finale

Ténado, 7 sept. 2025 (AIB) – La première édition du tournoi de la jeunesse unie du Sanguié a connu son épilogue dimanche à Ténado, avec la victoire de Gni-dwii FC qui a battu le Réal du Faso aux tirs au but (5-4), après un match nul de deux buts partout à l’issue du temps réglementaire.

Les finalistes se sont départagés lors de la séance des tirs au but, où Gni-dwii FC a fait preuve de plus d’adresse, s’imposant d’un but d’écart pour décrocher le trophée de cette édition.

Pour sa victoire, Gni-dwii FC a empoché 150 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et le trophée, tandis que le Réal du Faso, est reparti avec 100 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Placée sous le signe de la cohésion sociale et de la fraternité, la finale a connu la présence des autorités provinciales, dont le haut-commissaire du Sanguié, Mme Ouoba Germaine, ainsi qu’un public fortement mobilisé.

Mme Ouoba a félicité la jeunesse pour son engagement et son esprit de solidarité.

« Ce tournoi nous rappelle que les jeunes savent se surpasser, rester solidaires et contribuer ainsi au développement de la province. Mon souhait est que cette jeunesse reste toujours unie et solidaire », a-t-elle déclaré.

Le parrain, Céphas Bamouni, a salué le caractère fédérateur du tournoi qui a rassemblé des jeunes de différentes localités. Selon lui, cette formule favorise le brassage, l’unité et la cohésion entre les jeunes. Il a affirmé que le football est un facteur de paix et a promis d’accompagner les prochaines éditions.

Le patron de la finale, Jean Bosco Bazié, a invité la jeunesse à mieux organiser ces tournois qui renforcent la cohésion sociale et l’unité nationale. Il a assuré que les aînés resteront disponibles pour accompagner ces initiatives positives pour le Burkina.

Agence d’Information du Burkina

FGB/bak