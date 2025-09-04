Burkina-Presse-Revue

Burkina : Saisie de produits prohibés et commémoration du 80e anniversaire de la victoire chinoise contre l’agression japonaise

Ouagadougou, 3 septembre 2025 (AIB) – Les quotidiens burkinabè parus ce jeudi 4 septembre 2025 reviennent sur une importante saisie de produits prohibés opérée par la douane burkinabè, ainsi que sur la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise.

« Une saisie des produits prohibés d’une valeur de plus de 60 millions FCFA », titre L’Observateur Paalga. Selon le quotidien, en juillet 2025, les agents de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont intercepté un véhicule en transit vers le Mali.

Il indique également qu’à l’intérieur d’un chargement régulier de 4 530 cartons de thé et de chocolats, se cachaient 712 cartons de médicaments prohibés, soit près de 12,5 millions de comprimés, pour une valeur estimée à 36,2 millions FCFA.

Le Pays, pour sa part, souligne qu’au-delà de ces saisies significatives, ces succès traduisent la vigilance constante et la détermination exemplaire des agents des douanes face aux flux commerciaux illicites. Le journal ajoute qu’ils s’inscrivent dans une dynamique nationale où chaque unité douanière est appelée à renforcer sa présence et son efficacité.

Sidwaya rapporte également qu’une autre opération menée le 2 août dans la région du Nakambé a permis la saisie de 99 cartons de médicaments prohibés, 766 cartons d’herbicide et 100 nattes en plastique, pour une valeur totale estimée à environ 25 millions FCFA.

Le quotidien national précise que le Directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué la performance des agents de la BRI. Il a rappelé, à cette occasion, l’importance de la solidarité professionnelle, de l’action concertée et de la performance institutionnelle.

Par ailleurs, dans un tout autre registre, les journaux burkinabè ont également évoqué la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste.

L’Observateur Paalga précise que, selon la déclaration, le peuple chinois a remporté cette grande victoire après des années de résistance acharnée et au prix d’énormes sacrifices : plus de 35 millions de morts, environ 100 milliards de dollars de pertes économiques directes, et 500 milliards de dollars de pertes économiques indirectes.

