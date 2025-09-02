Burkina-Banwa-Padre-Concertation-Provinciale

Banwa/ Cadre de Concertation :23 villages et plus de 65000 PDI réinstallés

Solenzo, 1er Sept. 2025 (AIB)- Plusieurs villages déguerpis dans la province des banwa ont été réinstallés et plus de 65000 personnes déplacées internes ont regagné leurs villages selon une communication à la première session du Cadre de Concertation provinciale (CCP) tenue lundi, dans la salle de réunion de la Sofitex de Solenzo.

Les membres du CCP ont tenu leur première session de l’année 2025 pour faire le point de la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire et aussi présenter les réalisations dans le cadre de l’offensive agro-sylvo-pastorale dans la province.

Plusieurs communications ont été présentées par des techniciens des différentes structures.

Pour la question sécuritaire, le commandant du 18eBataillon d’intervention Rapide,Papa Parfait Kambou, a évoqué devant les participants les actions menées et les résultats engrangés depuis le 10 janvier 2025 jusqu’ à nos jours.

Selon lui 23 villages ont été réinstallés après les différentes opérations et la situation sécuritaire est jugée favorable dans la province.

Quant au directeur provincial de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, Nandegma Lamine Nacoulma, c’est au total 65021 personnes déplacées internes qui ont regagné leurs villages respectifs après les différentes opérations des forces combattantes.

« La difficulté majeure est la destruction des abris des PDI retournées qui ont également besoin d’assistance », a-t-il déclaré.

Le directeur provincial de l’Agriculture et des Ressources halieutiques, Madou Coulibaly, a pour sa part, fait le bilan à mi-parcours de la campagne hivernale 2025-2026. Il a estimé que pour cette année, la province des Banwa envisage récolter 451809,2 tonnes de céréales.

Lors des échanges, les différents communicateurs ont trouvé des réponses satisfaisantes aux préoccupations posées et le haut- Commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, qui a présidé la présente session, a remercié les participants pour leur présence et leur participation.

Agence d’information du Burkina

SO/bbp