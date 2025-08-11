Football : Le RCB confie son banc à l’Ivoirien Soualiho Coulibaly

Bobo-Dioulasso, (AIB) – Le Racing Club de Bobo-Dioulasso (RCB) a officiellement présenté, lundi 11 août 2025, son nouvel entraîneur, l’Ivoirien Soualiho Coulibaly, lors d’une rencontre avec les journalistes et supporters du club.

Titulaire de la licence B de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la licence A fédérale, Soualiho Coulibaly arrive de la Société Omnisports de l’Armée (SOA) de Côte d’Ivoire. Fort d’une expérience de près de 25 ans dans le métier, il entend mettre son expertise au service du RCB pour renouer avec les sommets du football burkinabè.

« Qui veut aller loin ménage sa monture. Nous voulons aller très loin », a déclaré le président du RCB, Ousmane Coulibaly, en présentant le nouveau coach. Il a rappelé que le club n’a plus été champion du Burkina Faso depuis près de 11 ans. « Nous voulons retrouver le RCB des années 80, celui qui faisait vibrer les stades. Nous pouvons être champions cette année, gagner la Coupe du Faso, jouer la compétition africaine et pourquoi pas ramener un trophée continental au pays », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Soualiho Coulibaly a assuré connaître le championnat burkinabè et s’est engagé à multiplier les victoires pour atteindre les objectifs fixés. « Je suis là pour une mission. Même si le Président du Conseil d’Administration a un enfant dans l’équipe, s’il ne mérite pas sa place, il ne jouera pas. Je ne suis pas venu pour m’amuser », a-t-il prévenu, affirmant que discipline et rigueur guideront son travail.

Ouvert aux conseils et aux échanges, le technicien ivoirien précise néanmoins que « la décision finale » sur les choix sportifs lui reviendra toujours. Il entend bâtir un groupe compétitif, capable de séduire sur le terrain et de rendre le sourire aux supporters.

Avec cette nomination, la direction du RCB place de grands espoirs dans l’expérience et le professionnalisme de Soualiho Coulibaly pour ramener le club au-devant de la scène nationale et continentale.

Agence d’Information du Burkina

AB/ATA