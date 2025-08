BURKINA-NANDO-KOUDOUGOU-LITTERATURE-AGRICULTURE-DEDICACE

Boulkiemdé/Dédicace d’ouvrage : Un auteur appelle à replacer l’agriculture au centre du développement

Koudougou, 2 août 2025 (AIB) – L’ingénieur du développement rural, Issa Kaboré a présenté, samedi, à Koudougou, son ouvrage intitulé « Agriculture durable en Afrique : enjeux, défis et perspectives pour les acteurs du monde rural », invitant à repositionner l’agriculture comme moteur du développement du Burkina Faso.

« Ce livre est « un cri du cœur et un appel à agir » pour replacer l’agriculture au centre du développement », a-plaidé l’auteur tout en insistant sur la nécessité de concilier savoirs traditionnels et innovations durables afin de bâtir une agriculture résiliente et souveraine pour l’Afrique.

La cérémonie de dédicace a connu la présence de nombreuses personnalités dont le parrain, M. Adama Boro, le Directeur général du Foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural(DGFOMR), et le préfacier, l’honorable Marc Bertin Gansonré, député à l’Assemblée législative de transition (ALT) et administrateur de la Confédération paysanne du Faso (CPF).

Le parrain Adama Boro a salué la pertinence du livre qui, selon lui « s’adresse à l’ensemble des acteurs du monde rural, des techniciens aux décideurs ». Il a relevé des thématiques majeures telles que le financement agricole, l’appui-conseil aux producteurs et la nécessité d’accélérer la production nationale pour assurer la sécurité alimentaire. Il a invité les institutions à s’approprier l’œuvre afin de mieux soutenir les communautés rurales.

Le préfacier, Marc Bertin Gansonré, a souligné que l’auteur propose des solutions concrètes dont la promotion des pratiques agro écologiques, la gouvernance agricole inclusive et la mobilisation d’alliances stratégiques, y compris la diaspora. Il a qualifié l’ouvrage de « cours magistral » et s’est engagé à contribuer à sa diffusion auprès des organisations paysannes, rappelant que la CPF fédère plus de 2,5 millions de membres.

Présentant l’œuvre, l’éditeur, Idrissa Soré, a rappelé le parcours de M. Kaboré, diplômé de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso et expert en production végétale. Il a indiqué que le livre constitue un outil d’analyse et de réflexion utile aux producteurs, décideurs, chercheurs et étudiants.

La cérémonie, marquée par la présence de plusieurs responsables techniques et administratifs, s’est achevée par un appel à une large diffusion de l’ouvrage au profit des communautés rurales.

