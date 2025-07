Burkina-Tannouyan-Célébration-JNA

Tannouyan/Journée nationale de l’arbre : 100 000 plants seront mis en terre dans les Cascades.

Banfora, 05 juillet 2025, (AIB)- A l’instar des autres régions du Burkina Faso, la région du Tannounyan (ex Cascades) a célébré la 7ème édition de la journée nationale de l’arbre (JNA), le samedi 05 juillet 2025, à Banfora, sous le thème : Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique. A cette occasion, les forces vives de la région ont planté dans le bosquet médicinal de la province de la Comoé, près d’une vingtaine d’espèces d’arbres.

Dans la région du Tannounyan (ex Cascades, c’est le bosquet médicinal de la province de la Comoé qui a accueilli la commémoration de cette 7ème édition de la journée nationale de l’arbre (JNA) 2025.

Ce sont au total 2500 plants qui ont été mis en terre sur ce site qui est d’environ 5 hectares. Durant cette campagne de reforestation 20 000 plants seront mis en terre sur le plan national et 100 000 sur le plan régional Composé d’espèces médicinales. A expliqué le directeur régional des Eaux forets, le Lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Issouf Traoré.

Il a également assuré, que des mesures seront mises en œuvre pour entretenir et protéger les plants qui seront mis en terre.

Le gouverneur de la région du Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, l’objectif global visé à travers cette journée, est de contribuer à restaurer le couvert végétal en suscitant d’avantage la participation de l’ensemble des acteurs de la région dans les activités de plantation, d’entretien et de protection des plants mis en terre.

Pour lui, l’arbre est le symbole de la vie. Quel que soit l’espèce d’arbre planté, il s’agit d’un investissement pour les générations actuelles et futures. Il a de ce fait, invité l’ensemble des populations du Tannounyan à entretenir et protéger les plants qui seront mis en terre afin d’avoir un taux de réussite de 100%.

Le premier responsable de la région, a salué l’engagement des forces vives et les a invités à poursuivre la plantation d’arbres tout au long de la campagne de reforestation pour reverdir la région et le Burkina Faso.

Issouf Sirima, l’ex ministre des sports, a salué la tenue de cette journée nationale de l’arbre dans les Cascades, qui, selon lui a été vraiment une réussite. J’ai tenu à prendre part à la célébration de cette journée, en tant que fils de la région pour témoigner de mon engagement et à accompagner les autorités dans toutes les activités de la région des Cascades en particulier et du Burkina Faso en général. Il a également salué et remercier les forces vives de la région pour leur forte mobilisation.

Agence d’information du Burkina

