Zondoma : Une association offre 210 sacs de riz et 10 motos et divers matériels aux forces combattants, aux écoles et formations sanitaires

Gourcy, 5 juillet 2025 (AIB) – L’Association Faso Lagm-taaba a organisé une cérémonie de remise de vivres et de matériels divers de plus de 17 millions de FCFA aux forces combattantes, aux formations sanitaires et aux écoles, le samedi 5 juillet 2025 à la place de la nation de Gourcy.

210 sacs de riz de 25 kg, 10 sacs de sel, 10 motos, 10 lits, 20 matelas, 10 couvertures, 1 vélo, 100 tee-shirts, telle est la composition du don remis ce samedi 5 juillet 2025 à la place de la nation de Gourcy par l’association Faso Lagm-taaba.

Placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Zondoma Aboubacar Sidiki Nabé, la cérémonie de remise a connu la présence des forces vives de la province et des invités venus d’autres localités.

Selon le Secrétaire général de l’association Faso Lagm-taaba Ousmane Ouédraogo, ce don estimé à plus de 17 millions FCFA a été mobilisé auprès de filles et fils de la province du Zondoma qui ont bien voulu accompagner les efforts du président du Faso dans la reconquête et le développement du pays.

« Nous ne voulons pas que ceux qui se battent pour nous, manquent de quelque chose. C’est pourquoi, en dépit des efforts fournis par l’État, nous avons décidé d’apporter notre contribution pour les accompagner », a indiqué Ousmane Ouédraogo, qui a saisi l’occasion pour remercier les donateurs représentés à la cérémonie par les tradipraticiens Cheick Amadou Diarra de Tangaye et Adja Mamounata Sawadogo de Basnam.

Tout en saluant l’élan patriotique des organisateurs, le haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabé, a invité toutes les associations de veille citoyenne à parler le même langage et à renforcer la cohésion au sein de leur groupe, car a-t-il ajouté, c’est ensemble qu’ils pourront mieux accompagner le Président du Faso et son gouvernement dans leurs missions.

Après la remise symbolique, les vivres et les motos sont destinés aux forces combattantes, le matériel médico-technique aux formations sanitaires de Roba et de Kogola, le vélo et les tee-shirts à l’école primaire du secteur 5 de Gourcy qui a réalisé de bons résultats scolaires cette année.

En plus des mobilisations de ressources, et des travaux d’intérêts communs, les associations de veille citoyenne de la province ont à leurs actifs l’érection de plusieurs ronds-points ‘’Ibrahim Traoré’’ dans les différentes communes du Zondoma.

