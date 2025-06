BURKINA-MOUHOUN-CATASTROPHES-HUMANITAIRE-SIMULATION

Mouhoun/Gestion des catastrophes et crises humanitaire : Le plan national multirisque testé à Dédougou

Dédougou, le 19 juin 2025 (AIB) – La ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, Passowendé Pélagie Kaboré, a présidé, le jeudi 19 juin 2025 à Dédougou, l’exercice de simulation grandeur nature du Plan national multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes et crises humanitaires. Cet événement a vu la participation du ministre d’Etat, ministre de en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo et des gouverneurs de région.

Cet exercice de simulation faisait suite à une première simulation sur table tenu le 18 juin 2025 et visait à tester les mécanismes et procédures de gestion, ainsi que la coordination des réponses face à des catastrophes et crises humanitaires.

La ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, Passowendé Pélagie Kaboré, a souligné l’importance de la relecture du Plan national de contingence multirisque, réalisée en 2024, qui a permis d’intégrer de nouveaux risques liés à l’insécurité, aux déplacements de populations et aux aléas climatiques.

« Cet exercice de simulation porte précisément sur un scénario de déplacement massif de populations. Il offre une opportunité unique de tester, renforcer et améliorer les capacités des acteurs nationaux et locaux à répondre de manière rapide, coordonnée et efficace en circonstances réelles de catastrophes ou de crises humanitaires », a affirmé Mme Kaboré.

Elle a indiqué que la simulation a mobilisé l’ensemble des membres du CONASUR et ses démembrements, tels que le CORESUR, le COPROSUR et le CODESUR, ainsi que des partenaires techniques et humanitaires.

« Nous devons, dans une synergie totale, tirer les enseignements, identifier les leviers d’amélioration et bâtir une réponse plus robuste, cohérente et humaine », a-t-elle ajouté.

La ministre Kaboré a exprimé sa gratitude envers le Projet HYDROMET, dont le soutien constant a facilité l’organisation de cet exercice, contribuant ainsi au renforcement des capacités en matière de services d’alerte précoce et d’informations climatiques.

A l’issue de l’exercice, elle a noté que cette simulation a mis à l’épreuve les dispositifs de coordination interinstitutionnelle, les mécanismes d’alerte et la capacité d’intervention rapide.

Passowendé Pélagie Kaboré, a précisé des points forts à capitaliser, tels que l’esprit de solidarité communautaire et la fluidité logistique.

Cependant, plusieurs axes d’amélioration ont également été identifiés, notamment la disponibilité immédiate des ressources humaines et matérielles, la nécessité de former continuellement le personnel et la maîtrise des rôles dans un contexte de rotation.

« Ces enseignements précieux serviront à ajuster nos stratégies, affiner notre dispositif et accroître notre efficacité en cas de crise réelle », a conclu la ministre.

Le Secrétaire permanent du Conseil national des secours d’urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR), Soumaïla Zorome, l’exercice de simulation nous permet de tester le mécanisme d’intervention en cas de crise.

« Avec ce que nous avons vu lors de la simulation sur table hier et aujourd’hui sur le terrain, nous avons pu constater la mobilisation de l’ensemble des acteurs du CONSUR au niveau sectoriel et déconcentré pour pouvoir être présent lors des survenus des sinistres », a-t-il constaté.

Cet exercice a été marqué par des conditions météorologiques réelles, avec une pluie qui a permis de simuler une situation d’urgence, rendant l’exercice encore plus pertinent.

La présence des gouverneurs de région a également témoigné de l’importance de cette initiative pour l’avenir de la gestion des crises au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/ar