Bittou/Reboisement : Le PDS de la commune invite les éleveurs à veiller sur la divagation des animaux

Bittou 21 juin 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabate, a lancé les activités de la journée nationale de l’arbre (JNA), le 21 juin 2025 à Bittou dans l’espace vert au sein de la préfecture de Bittou, en présence de corps constitués de la commune de Bittou. Au totale 700 plantes de différentes espèces ont été mis en terre dans la commune de Bittou à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre (JNA).

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bittou, Mahamed Lamine Diabaté, a exprimé sa satisfaction pour la mobilisation de la population et les corps constitués de la commune pour ce reboisement.

Le chef de service départementale de Bittou des eaux et forêts, le lieutenant Ouena Nian a salué les corps constitués et la population pour leur mobilisation et leur adhésion pour la réussite de l’événement.

Il a demandé aux différents services publics et privés, et autres de respecter la vision du gouvernement de planter au moins 5 a 10 plantes dans leurs lieux de service.

Yameogo Jean- Baptiste, un arboriculteur depuis 15 ans a Bittou a salué aussi l’initiative, car de son avis, l’importance de l’arbre est immense.

Séance tenante un montant de 65 500 FCFA a été collectée et remis aux autorités compétentes pour achat du grillage pour la clôture du bosquet communale, d’une superficie de 2 hectares.

