Sahel: La portée de l’immersion patriotique obligatoire expliquée aux candidats au baccalauréat session 2025

Dori, 19 juin 2025 (AIB)- Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique a organisé jeudi à Dori, une rencontre d’échanges avec les futurs bacheliers de la région du Sahel afin de leur expliquer le sens, les modalités et la portée de l’immersion patriotique obligatoire, instituée par le gouvernement.

Selon le directeur de cabinet du ministre chargé de l’Enseignement secondaire Hyppolite Bassolé, l’objectif de cette rencontre d’échanges est de donner aux futurs bacheliers de la région du Sahel des bonnes informations sur le sens, les modalités et la portée de l’immersion patriotique obligatoire.

De ses explications, l’immersion patriotique obligatoire vise à offrir aux jeunes bacheliers une formation physique, civique et morale afin de développer en eux l’esprit patriotique, la discipline, le goût de l’effort et les réflexes d’autodéfense.

M.Bassolé a rassuré les candidats que l’immersion patriotique obligatoire n’est pas une formation militaire, visant à les amener au front.

Pour le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, cette immersion patriotique obligatoire représente une étape importante dans la construction d’un nouveau modèle de citoyen burkinabè, conscient de ses responsabilités, respectueux des valeurs républicaines et engagé pour sa nation.

Il a invité les candidats à accueillir l’immersion patriotique obligatoire comme une chance de grandir, de mûrir et de mieux servir son pays.

A l’issue de l’exposé fait sur l’immersion patriotique obligatoire, les élèves Christelle Coulibaly et Abdel Yassa Kaboré ont affirmé bien accueillir cette initiative qui intervient à un moment où la jeunesse burkinabè est en perdition.

Ils se sont engagés à participer à la formation et à respecter les règles qui seront édictées.

