Gourma/Heure patriotique pour reverdir le Faso : La région de l’Est s’engage à planter 500 000 arbres

Fada N’Gourma, 18 juin 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a présidé, le lundi, 16 juin 2025 à Fada N’Gourma, la rencontre préparatoire et d’informations de la campagne de reforestation 2025. Les forces vives de la région se sont engagées à mettre en terre 500 000 plants le 21 juin 2025, lors de l’heure patriotique pour reverdir le Faso.

Pour reverdir le pays, les hautes autorités du Burkina Faso ont opéré plusieurs innovations pour la campagne de reforestation 2025.

Pour réussir cette campagne, le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando a convié les forces de sa région à une rencontre préparatoire et d’informations pour que les techniciens des Eaux et Forêts leur expliquent ces innovations.

Ainsi, le directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est, le Lieutenant-Colonel Romuald Emmanuel Nikiéma, a fait savoir que la région de l’Est s’est fixé une ambition de planter 500 000 arbres lors de l’heure patriotique pour reverdir le Faso, prévue le 21 juin 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale.

Pour réussir, a laissé entendre le directeur régional, chaque service technique doit planter des arbres au lieu du travail, chaque citoyen a la possibilité de planter à domicile au moins 1 à 10 arbres.

« S’agissant des autres innovations de la campagne de reforestation 2025, la région de l’Est implantera un bosquet à plantes médicinales dans chacune des 5 provinces », a-t-il déclaré.

L’objectif poursuivi à travers ces bosquets, a ajouté le Lieutenant-Colonel, est de pouvoir soigner la communauté à travers la pharmacopée traditionnelle.

« Ensuite, il y est prévu la mise en place de 05 bosquets scolaires dont les objectifs visés sont entre autres l’enseignement à l’éducation environnementale et l’amélioration de la cantine scolaire », a souligné le Lieutenant-Colonel Romuald Emmanuel Nikiéma.

Selon lui, la direction régionale des Eaux et Forêts de l’Est avec l’accompagnement de certaines associations et partenaires mettra surtout à la disposition des populations vulnérables des plants pour réussir cette campagne de reforestation.

Pour conclure avec ces innovations, le directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est, a relevé qu’une plateforme numérique est prévue pour capitaliser le nombre de plants mis à terre lors de l’heure patriotique.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a fait savoir que ces innovations résultent du constat que chaque année, des milliers de plants sont mis en terre à la faveur des Journées nationales de l’arbre. Mais au finish, le taux de survie des plants est alarmant.

Pour ce faire, a -t-il indiqué, désormais il ne s’agira plus simplement de reboiser mais plutôt de planter et d’entretenir.

M. Kafando, a invité chaque citoyen à accomplir son acte patriotique lors de l’heure patriotique prévue le 21 juin 2025 entre 8 heures et 9 heures.

