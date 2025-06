Burkina- Ganzourgou-Examens-Scolaires-BEPC-Résultats

Ganzourgou/BEPC 2025 : La province enregistre un taux de succès de 49,93%

Zorgho, 15 juin 2025 (AIB) – La province du Ganzourgou a enregistré un taux global de succès de 49,93% à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de 2025, selon les résultats définitifs proclamés à l’issue du second tour.

Sur un total de 3043 candidats inscrits, 2996 ont effectivement pris part aux épreuves, dont 1025 garçons et 1971 filles. Au premier tour, 973 candidats ont été déclarés admis, soit 440 garçons et 533 filles.

Au second tour, parmi les 1496 candidats autorisés à poursuivre, 523 ont décroché leur parchemin (172 garçons et 351 filles). Ce qui porte le total des admis dans la province à 1496 candidats, dont 612 garçons et 884 filles. Le taux de succès des garçons s’élève à 59,71% contre 44,85% pour les filles.

En ce qui concerne les performances par jury, le jury de Boudry 1 se positionne en tête avec un taux de succès de 55,66%, suivi de près par le jury de Méguet 2 avec 55,14%. Le jury de Mogtédo 1 enregistre le taux de succès le plus faible de la province avec 39,69%.

Dans les options techniques et professionnelles, Zorgho a abrité deux centres secondaires de composition. Le centre du Brevet d’études professionnelles (BEP) en soudure métallique a enregistré un taux de réussite de 82,86%, soit 29 admis sur 35 candidats présents. Quant au centre du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en agronomie, il affiche un taux de succès de 78,95%, avec 15 admis sur 19 candidats.

Le directeur provincial en charge des enseignements secondaires, de la formation professionnelle et technique du Ganzourgou, Barthélémie Boudaoné, a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de la session. Il a salué l’engagement et le dévouement de tous les acteurs impliqués dans l’organisation des examens, avec une mention spéciale aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux agents de santé qui ont veillé à la sécurité et à la bonne santé des candidats durant toute la session.

« Je me réjouis des résultats obtenus. Je félicite tous les lauréats et je souhaite que ce parchemin leur apporte bonheur. Je les invite à garder le cap car beaucoup de choses restent à venir », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué d’adresser un message d’encouragement aux recalés, les exhortant à redoubler d’efforts pour réussir lors des prochaines sessions.

Agence d’information du Burkina

