Burkina : « La bonne gouvernance est basée sur un ensemble de textes normatifs bien rédigés », ministre

Ouagadougou, 17 juin 2025 (AIB)- Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, a déclaré mardi, que la bonne gouvernance est basée sur un ensemble de textes normatifs bien rédigés et conformes aux lois et aux engagements nationaux.



Pour lui, un acte normatif mal rédigé, imprécis, incohérent ou en contradiction avec les normes supérieures, engendre non seulement des difficultés d’application, mais aussi, des conflits d’interprétation pour l’Etat.

Le ministre d’Etat s’exprimait mardi à Ouagadougou, lors de l’ouverture de la formation des cadres des ministères et institutions sur les techniques d’élaboration des actes normatifs, édition de 2025.

« Les textes normatifs sont importants pour la survie d’un Etat. La légistique qui est aujourd’hui la science qui permet d’atteindre la bonne gouvernance doit être partagée à tous nos collaborateurs pour que nos textes soient de meilleures qualités », a-t-il dit.



Emile Zerbo a précisé que les textes normatifs de qualité constituent le fondement sur lequel reposent toute gouvernance vertueuse et toute action publique cohérente.

« Il ne s’agit pas simplement de rédiger des textes, mais de concevoir des normes claires, cohérentes, accessibles et conformes à notre Constitution, à nos lois et à nos engagements internationaux », a-t-il soutenu.



Le ministre de l’Administration territoriale a indiqué que les formations visent à doter les cadres des ministères et institutions d’outils pratiques, de méthodes et de références normatives solides pour garantir une meilleure rédaction des projets de lois, de décrets, d’arrêtés et autres textes réglementaires.

Il a également exhorté les acteurs à une participation active et assidue pour une harmonisation des projets d’actes normatifs au Burkina.

Un texte normatif est un type de texte qui a pour fonction principale d’établir des règles, des principes, des lignes directrices ou des obligations pour une bonne gouvernance vertueuse.

Pour cette année 2025, ce sont 368 cadres des ministères et institutions qui vont bénéficier de la formation.

Elle est prévue pour se dérouler en 4 sessions, deux sessions en juin et deux autres en septembre.

