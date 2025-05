BURKINA-KOURITTENGA-SESSION-CADRE-CONCERTATION

Kourittenga/CCP : Plus d’une quinzaine de partenaires font le bilan de leurs réalisations

Koupéla, 28 mai 2025 (AIB)-La deuxième session du Cadre de concertation provincial (CCP) du Kourittenga 2025, s’est tenue du 27 au 28 mai 2025 à Koupéla, avec l’appui financier de Enabel, l’ONG Ile de Paix et l’ONG Welt Hunger Hilfe. Elle a réuni des ONG, Associations, Agences au développement, partenaires techniques et financiers et les autorités administratives de la province.

« Le CCP a permis aux partenaires techniques et financiers ainsi que les ONG de développement et humanitaires intervenant dans le Kourittenga, de faire le point des actions menées au cours de l’année 2024 et celles prévues au cours de l’année 2025 et aussi, surtout les difficultés dans la mise en œuvre des projets et programmes » a indiqué le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Plus d’une quinzaine d’ONG, Associations et Agences au développement et humanitaire, ont communiqué sur les actions menées et celles planifiées pour le compte de la province du Kourittenga.

Le cadre a permis au Tribunal de grande instance de Koupéla, de porter à la connaissance des participants, la loi portant administration du travail d’intérêt général au Burkina Faso et à la direction provinciale en charge de l’Agriculture, de communiquer le bilan des activités de la campagne sèche et les perspectives.

Selon elle, il y’a près de 1 000 tonnes d’engrais disponibles au profit des producteurs pour la saison 2025.

Le représentant de l’Agence Belge de développement (Enabel), Sana Koara, lors de sa communication, a indiqué qu’elle prévoit en 2025 rendre particulièrement les femmes et filles économiquement autonomes grâce à son projet Digital for Girls and Women avec un budget de 2,25 millions d’euro.

Selon l’Association solidarité action faire face (ASAFF), elle prévoit à travers son projet Zemsé 2, un budget total de 36 895 500 F CFA, renforcer les consensus communautaires pour mettre fin aux mariages d’enfants, à l’excision et à toutes formes de violences faites aux enfants dans le Kourittenga en 2025.

Elle a dit avoir 03 projets planifiés pour le compte du Kourittenga au cours de l’année 2025.

La représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rita Soma, a décliné 03 projets et 03 programmes à mener en 2025 dans le Kourittenga, entre autres, la gouvernance locale et la cohésion sociale, le relèvement et le renforcement de la résilience et sur la prévention et réponse à l’extrémisme violent.

Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), lors de la présentation de ses actions par le chargé de projet, Augustin Ouédraogo, a indiqué qu’au cours de 2024, 800 actes de naissance ont pu être délivrés et 1 911 CNIB produites et délivrées aux populations à Andemtenga dans la province du Kourittenga.

« Un centre communautaire construit à Koupéla et 1 000 actes de naissance délivrés à Pouytenga », a-t-il dit.

L’UNHCR compte délivrer 1 000 actes de naissance au profit de 400 Personnes déplacées internes (PDI) et 300 hôtes et 550 CNIB aux populations dans la province du Kourittenga.

Les ONG, les Associations, les Agences au développement ont laisser voir leurs projets et programmes planifiés pour le compte du Kourittenga au cours de l’année 2025.

Les différents partenaires au développement et humanitaires intervenant dans le Kourittenga, ont déploré les difficultés à pouvoir mobiliser les ressources.

Des recommandations ont été formulées à l’endroit des partenaires qui est de venir en aide aux PDI installées récemment dans les communes de Tensobtenga, Gounghin, Koupéla, etc

Selon le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, l’objectif du cadre est atteint.

Il a par ailleurs traduit toute sa reconnaissance à l’endroit de tous les partenaires intervenants dans la province du Kourittenga, aux corps constitués de la province et particulièrement à Enabel, à l’ONG WHH et à l’ONG Ile de Paix, qui ont permis la tenue de cette session.

