Les cardinaux ont élu le nouveau pape

VATICAN, 8 mai. (AIB)- Les cardinaux réunis en conclave ont réussi à élire ce jeudi le nouveau chef de l’Église catholique, ce qui a été signalé par de la fumée blanche s’échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican, où s’est tenu le vote.

Pour être élu, l’un des 133 cardinaux de moins de 80 ans participant au vote devait recueillir les deux tiers des voix, soit 89 voix. Le 267e pape apparaîtra, après avoir revêtu la soutane blanche, au balcon de la basilique Saint-Pierre pour annoncer son nom de règne et prononcer la bénédiction Urbi et orbi (à la ville et au monde).

Avec TASS