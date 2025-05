BURKINA-NAHOURI-MARIAGE-COLLECTIF

Nahouri/Mariage collectif : 7 couples régularisent leur situation matrimoniale

Pô, 5 mai 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a célébré ce samedi 3 mai 2025, un mariage collectif de 7 couples dans le cadre des activités du 08 mars 2025.

Devant témoins, connaissances, membres du bureau de la coordination des organisations féminines de Pô et des responsables du service de l’action humanitaire, 7 couples ont rompu avec le célibat ce samedi 3 mai 2025 à Pô.

Organisé par la coordination communale des organisations féminines de Pô en collaboration avec la direction provinciale en charge de la famille du Nahouri, ces 7 couples se sont engagés à vivre dans les liens sacrés du mariage.

La coordonnatrice communale, Alima Ada/Alira a dit toute sa satisfaction quant à la tenue effective de cette activité même si elle est réalisée en retard.

«Nous avons en collaboration avec l’action sociale organisé une conférence sur « la vie du couple » au profit de ces couples afin de leur permettre d’être des modèles au sein de leur communauté », a indiqué la coordonnatrice.

Le Président de la délégation spéciale (PDS), Ilassa Dianda, a félicité les nouveaux couples pour leur engagement.

Aux initiateurs, le PDS les a félicités et encouragés pour avoir réalisé cette activité.

M. Dianda a invité les couples à être toujours aux côtés des jeunes couples pour les conseiller.

Quant aux anciens couples qui ont régularisé leur situation, l’autorité communale les a encouragés à rester dans la même dynamique et à être des guides pour les nouveaux.

A l’issue de la cérémonie chaque couple a reçu 3 pagnes de la part de la coordination et s’est ensuite retrouvé dans sa confession religieuse pour sceller une fois de plus son union.

Il faut noter que ce mariage collectif a été parrainé par Claude W. Gomgnimbou PDG de Global Investissement Burkina.

Le plus vieux couple a 45 ans et le plus jeune 26 ans.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz