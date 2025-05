Burkina-Ganzourgou-Sport-Culture-Ecole-Primaire-Clôture

Ganzourgou : Clôture des activités sportives et culturelles de la CEB de Zorgho

Zorgho, (AIB)- La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Zorgho a mis fin à ses activités sportives et culturelles de l’année scolaire 2024-2025 par une finale de football tenue le 30 avril 2025 au stade omnisports de la ville. C’est dans une ambiance festive, devant un public enthousiaste composé d’élèves, d’enseignants, de parents d’élèves, de responsables administratifs, coutumiers et religieux, que la cérémonie s’est déroulée, sous la présidence du Président de la Délégation spéciale communale, M. Valentin Badolo.

Le stade omnisports de Zorgho a abrité mercredi 30 avril soir, la cérémonie officielle de clôture des activités sportives et culturelles de CEB de Zorgho. Défilé, allocutions, animations, match de football et reconnaissances ont rythmé cette soirée.

L’honneur du parrainage est revenu cette année à Alix Vébamba, directrice de l’école Zorgho secteur 4, marraine de la cérémonie, et à M. Augustin Sakandé, Song-Kogl Naba de Daguintoèga, parrain empêché. Après le défilé des quatre zones d’encadrement pédagogique que compte la CEB, le coup d’envoi de la finale en football a été donné. L’équipe de l’école de Digré y affrontait celle de l’école franco-arabe Ibn Kaïme de Zorgho.

Malgré des offensives répétées de part et d’autre, aucune des deux formations n’a pu faire trembler les filets pendant le temps réglementaire. C’est finalement à l’épreuve des tirs au but que l’école de Digré s’est imposée par 7 tirs réussis contre 6, remportant ainsi le trophée de la saison.

L’équipe victorieuse a été gratifiée d’un ballon, d’un jeu de maillots, d’une enveloppe de 35 000 FCFA et du trophée. Son adversaire malheureux, l’équipe de l’école franco-arabe, est repartie avec un ballon, un jeu de maillots et la somme de 25 000 FCFA. Les écoles de Sapaga « A » et de Zempassogo, classées troisièmes ex æquo, ont également été récompensées avec chacune un ballon, un jeu de maillots et 20 000 FCFA.

La marraine, Mme Vébamba, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en elle et a salué la résilience des acteurs du système éducatif qui a permis la tenue de cette activité malgré les défis sécuritaires. Elle a adressé ses encouragements aux équipes finalistes et félicité l’ensemble des écoles participantes.

Le président de la Délégation spéciale, M. Valentin Badolo, a lui aussi rendu un vibrant hommage au Chef de la circonscription, M. Raogo Jean Claude Ouédraogo, et à tous les acteurs mobilisés, pour la qualité de l’organisation et l’engagement constant au service de l’éducation.

Selon le Secrétaire général de l’Organisation du sport et de la culture et des loisirs à l’école primaire (OSCLEP), M. Rasmané Zoungrana, 96% des écoles ont participé aux activités sportives contre moins de 20% pour la culture, en raison, selon lui, du manque de moyens, de l’insuffisance d’organisation et le faible engagement des parents dans la formation culturelle des enfants. Tout en comptant relever les défis les éditions prochaines, il a remercié le CCEB, les directeurs d’école, les enseignants, les élèves, ainsi que les bonnes volontés qui ont permis le bon déroulement de la saison.

Le Chef de la Circonscription a saisi l’occasion pour remettre des attestations de reconnaissance à plusieurs personnes ayant soutenu l’organisation. Fidèle à la tradition de parenté à plaisanterie entre Zorgho et Koupéla, la marraine originaire de Koupéla a reçu en cadeau, en plus de l’attestation, une calebasse de crapauds séchés et deux crapauds vivants, symboles de bœufs de Zorgho selon l’humour local.

La CEB de Zorgho regroupe 74 écoles primaires et 6 Centres d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP). Elle totalise 18 028 élèves dans le primaire et 521 apprenants au préscolaire. Rendez-vous est pris pour la saison 2025-2026 avec l’espoir de faire encore mieux.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata