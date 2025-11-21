FOOT-BFA-ITA-SPORT-FIFAU17-QATAR2025

1/4 finale FIFA U17: Italie # Burkina: 1-0: « c’est l’apprentissage qui continue », (Oscar Barro)

Doha, 21 nov. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré vendredi soir que son équipe continue d’apprendre, après son élimination face à la Squadra Azoura U17 d’Italie en quart de finale de la coupe du monde des U17, dans un match âprement disputé à Aspire Zone Pitch 2 de Doha au Qatar.

« Nous sommes tombés sur une équipe très tactique mais nous sommes arrivés à nous créer des possibilités pour scorer. On n’a pas été très clinique. Sur un fait de jeu nous prenons un but. C’est l’apprentissage qui continue », a déclaré l’entraîneur des Etalons cadets Oscar Barro à l’issue de ce choc Italie contre Burkina Faso.

Le technicien burkinabè dit ressentir « de la frustration et une déception après cette élimination. Quand on regarde la physionomie du match, on avait de la place pour passer ce soir. Les dieux du football n’étaient pas avec nous ».

« On quitte la compétition avec beaucoup de regrets mais c’est le lieu aussi de féliciter ces garçons qui se sont battus, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, qui ont donné des frissons à tout un peuple. Ils ont été très courageux, très engagés, très disciplinés. Je leur dis merci pour tout ce qu’ils ont fait pendant cette compétition », a souligné coach Barro.

Il a ajouté que ses joueurs « ont accepté travailler pour que nous arrivons jusqu’à ce niveau. C’est à leur honneur. Merci à toutes les structures sportives qui nous ont accompagnées pour que nous puissions venir ici ».

En bon perdant, le maître à penser des Etalons cadets a félicité l’équipe italienne, mentionnant que lui et son staff et même les joueurs ont appris comment est la haute compétition. « Il y a des moments où il faut élever le niveau. Il faut travailler avec beaucoup de professionnalisme pour atteindre les résultats. Je souhaite un lendemain meilleur aux joueurs ».

La chance n’a pas souri au Burkina Faso.

La première période du match a paru équilibré, mais a été légèrement en faveur du Burkina Faso qui a touché par deux fois les poteaux. Mohamed Zongo, l’un des talents de cette équipe des Etalons cadets a vu par deux fois, ses tentatives s’échouer sur la barre transversale (22e) et sur le montant gauche du gardien italien (41e).

Si l’une des deux frappes était au fond des filets, la physionomie de la rencontre allait changer. Les Italiens, mieux organisés sur les côtés en seconde période, ont pris conscience qu’ils pouvaient mettre en doute l’équipe burkinabè. C’est dans cette situation que le dernier rempart des Etalons cadets Rahim Ouattara a commis cette bourde en glissant sur sa relance, dans les pieds de l’attaquant italien Thomas Campaniello qui s’est défait de Fadil Barro, pour aller loger le ballon dans les filets burkinabè.

C’est le grand fait du match. La Squadra Azura U17, comme au « Calcio » (nom du championnat italien), boucle toutes les issues et contraint le Burkina Faso à l’arrêt de son aventure en cette coupe du monde des cadets à partir des quarts de finale.

« Je suis un peu déçu vu la tournure du match. On pouvait mieux faire. La chance ne nous a pas souri aujourd’hui. On a touché des poteaux au cours du match, on a raté quelques contrôles qui pouvaient nous aider à marquer des buts et à la fin on encaisse un but », regrette le capitaine des Etalons cadets Chérif Ali Badra Barro.

La compétition se poursuit avec les demi-finales qui se joueront le 24 novembre prochain avec les oppositions Brésil # Portugal et Italie # Autriche. La coupe du monde FIFA U17 se joue à Doha au Qatar du 3 au 27 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata