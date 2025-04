FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-DIPLOMATIE-CAF-CANU17

1/2 finale CAN U17/Etalons # Aiglonnets: « que ce soit le Burkina ou le Mali qui gagne, c’est l’AES qui gagne », selon l’ambassadeur Mamadou Coulibaly

Casablanca, 12 avr. 2025 (AIB)-L’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc Mamadou Coulibaly s’est prononcé samedi à Casablanca sur la 1/2 finale de la CAN U17 qui oppose son pays au Mali, mentionnant qu’une victoire des Etalons cadets ou des Aiglonnets serait une victoire de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

« C’est deux pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel qui s’affrontent. C’est déjà un gain et on peut se féliciter pour cela. En termes de prononstic, je souhaite que l’équipe du Burkina gagne mais, que ce soit le Burkina ou le Mali c’est l’AES qui gagne », a déclaré l’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc Mamadou Coulibaly.

Le diplomate burkinabè s’exprimait lors des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC), organisées par l’ambassade du Burkina Faso au Maroc. Une journée qui a vu la présence de l’ambassadeur du Mali au Maroc, des étudiants, des partenaires marocains et du personnel de l’ambassade du Burkina au Maroc.

Les Etalons cadets et les Aiglonnets du Mali s’affrontent en demi-finale de la CAN U17, dans le derby ouest-africain, le mardi 15 avril prochain au stade Laarbi Zaouli de Casablanca à 17h, heure du Maroc et 16h TU. La deuxième demi-finale opposera le pays hôte le Maroc, à la Côte d’Ivoire. La CAN U17 se joue du 30 mars au 19 avril dans le Royaume Chérifien.

Agence d’information du Burkina

as/ata