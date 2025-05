𝟮è𝗺𝗲 é𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻é𝗲𝘀 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗹𝗼𝗶𝘀𝗶𝗿𝘀 : 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗵é𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗠𝗘𝗘𝗔

๐Ÿฎรจ๐—บ๐—ฒ รฉ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ปรฉ๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ผ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฟ๐˜€ : ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ตรฉ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐—ฑ๐˜‚ ๐— ๐—˜๐—˜๐—”

Le Secrรฉtaire Gรฉnรฉral du Ministรจre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Bouraรฏma KOUANDA, a lancรฉ officiellement la deuxiรจme รฉdition des journรฉes sportives et de loisirs du MEEA, ce lundi 26 mai 2025, sur le terrain omnisport de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Selon le Secrรฉtaire gรฉnรฉral, reprรฉsentant le Ministre de l’Environnement, de lโ€™Eau et de l’Assainissement, cette deuxiรจme รฉdition des journรฉes sportives et loisirs du MEEA est placรฉe sous le signe de la construction de la cohรฉsion sociale au sein des travailleurs de dรฉpartement.

Ce lancement a รฉtรฉ principalement marquรฉ par une sรฉance d’aรฉrobic mobilisant lโ€™ensemble du personnel du dรฉpartement qui ont brillamment exรฉcutรฉ les mouvements au rythme de la musique traditionnelle et locale. La soirรฉe s’est clรดturรฉe par un match de football opposant lโ€™รฉquipe du programme budgรฉtaire 110 ร lโ€™รฉquipe de lโ€™ONEA. Le match s’est soldรฉ par un score de 4 buts ร 1 en faveur de lโ€™รฉquipe de lโ€™ONEA marque ainsi l’ouverture de la compรฉtition entre les programmes budgรฉtaires du dรฉpartement.

Durant cette semaine sportive, il est prรฉvu plusieurs activitรฉs de sport et de loisirs ร savoir le football, le jeu de scrabble, le jeu de pรฉtanque ainsi qu’une course de 8 km. La finale du football est prรฉvue le samedi 31 mai 2025 sur le terrain omnisport de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—˜๐—˜๐—”