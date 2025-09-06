Pont de Ouessa sur la RN20 : Le Capitaine Palenfo galvanise les équipes pour une réouverture rapide de la circulation aux poids lourds

Mandaté par le ministre des Infrastructures, Adama Luc SORGHO, le capitaine Ollo PALENFO, Secrétaire Général du ministère, a passé toute la journée du 5 septembre sur le chantier du pont de Ouessa pour constater l’avancement des travaux et encourager les équipes à finaliser rapidement les travaux de rétablissement de trafic sur cet axe stratégique.

Jour férié pour la plupart des travailleurs du public et du privé, mais pas pour les VDP du ministère des Infrastructures déployés sur le pont de Ouessa. Le Secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, soucieux de la suspension du trafic des poids lourds, n’y a pas échappé. Il s’est rendu ce matin sur le chantier pour galvaniser les équipes et constater de visu l’avancement des travaux.

En effet Le pont de Ouessa, sur le fleuve Mouhoun, fait l’objet d’un entretien d’urgence après la dégradation d’un panneau de dalle du tablier. Pour rétablir au plus vite la circulation, notamment pour les gros porteurs bloqués depuis quelques jours, les techniciens ont installé un platelage metallique temporaire pour renforcer la travée endommagée et permettre un passage sécurisé.

Le Secrétaire général a exprimé sa satisfaction sur l’avancement des travaux et encouragé les directions concernées à rester vigilantes face aux dégradations mineures. L’entreprise en charge a rassuré que toutes les mesures étaient prises pour une réouverture effective et sécurisée.

Les techniciens prévoient une auscultation complète de l’ouvrage après la saison des pluies, en fonction des résultats, des travaux de renforcement pourront être réalisés afin de garantir sa durabilité et la sécurité des usagers.

DCRP/MID