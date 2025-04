𝗖𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 à l’𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘀𝘁 : 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗔𝗱𝗮𝗺𝗮 𝗟𝘂𝗰 𝗦𝗢𝗥𝗚𝗛𝗢 𝗲𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿 à 𝗪𝗮𝘆𝗮𝗹𝗴𝘂𝗶𝗻

๐—–๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚๐˜ ร l’๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—˜๐˜€๐˜ : ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฐ ๐—ฆ๐—ข๐—ฅ๐—š๐—›๐—ข ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ร ๐—ช๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—น๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ป

ร€ lโ€™occasion des Journรฉes nationales dโ€™engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministre des Infrastructures, Adama Luc SORGHO, a donnรฉ lโ€™exemple ce samedi 12 avril 2025, en participant activement ร une opรฉration de salubritรฉ dans son quartier dโ€™origine, Wayalguin, ร Ouagadougou. Accompagnรฉ de plusieurs cadres et agents de son dรฉpartement, il a pris dโ€™assaut les caniveaux de lโ€™รฉchangeur de lโ€™Est pour une sรฉance de curage et de nettoyage musclรฉe.

Armรฉs de pelles, de balais et de brouettes, les volontaires ont dรฉbarrassรฉ les caniveaux des ordures et des dรฉchets plastiques qui obstruent lโ€™รฉcoulement des eaux. Une action concrรจte qui, au-delร du geste symbolique, vise ร prรฉvenir les inondations pendant la saison des pluies et ร sensibiliser les populations riveraines sur lโ€™importance de lโ€™entretien rรฉgulier de leur cadre de vie.

Pour le ministre Adama Luc SORGHO, cette activitรฉ est un appel au rรฉveil citoyen. ยซ Il ne suffit pas de pointer du doigt lโ€™ร‰tat. Le civisme commence par des gestes simples, comme garder propre son environnement immรฉdiat. Et en tant que fils de Wayalguin, il me paraissait naturel dโ€™รชtre ici aujourdโ€™hui ยป, a-t-il dรฉclarรฉ sous les applaudissements des jeunes mobilisรฉs.

Cette opรฉration de salubritรฉ sโ€™inscrit dans la dynamique des journรฉes nationales d’engagement patriotiques et de participation citoyenne impulsรฉe par les plus hautes autoritรฉs. Et le ministre souligne que les ouvrages comme les รฉchangeurs coรปtent enormรฉment chers ร l’Etat .ย ยป Chaque citoyen doit contribuer ร l’entretien de ces ouvrages. En prenant lui-mรชme part ร lโ€™effort collectif, le ministre des Infrastructures envoie un message fort : la propretรฉ urbaine est lโ€™affaire de tous. Son implication personnelle a inspirรฉ plus dโ€™un habitant de Wayalguin, convaincu dรฉsormais que chaque geste compte dans la construction dโ€™un Burkina Faso plus propre et plus responsable.

Les riverains, sensibles ร cet appel citoyen, se sont fortement mobilisรฉs pour soutenir lโ€™initiative. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont rรฉpondu massivement ร lโ€™invitation du ministre, tรฉmoignant leur attachement ร leur quartier et saluant une dรฉmarche exemplaire. ยซ Cโ€™est la premiรจre fois quโ€™un ministre vient avec nous pour curer les caniveaux. Cela nous motive et nous montre que nous avons, nous aussi, un rรดle ร jouer ยป, confie un habitant visiblement รฉmu par cette dรฉmarche de proximitรฉ

DCRP/MID