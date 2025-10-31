𝗕𝘂𝗿𝗸𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝘀𝗼–𝗧𝗰𝗵𝗮𝗱 : 𝗨𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼𝗿 𝗡’𝗗𝗷𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮–𝗡𝗶𝗮𝗺𝗲𝘆–𝗢𝘂𝗮𝗴𝗮𝗱𝗼𝘂𝗴𝗼𝘂–𝗕𝗮𝗺𝗮𝗸𝗼–𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿

En marge du Sommet de l’AUDA-NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement du Burkina Faso, Adama Luc Sorgho, et sa délégation ont eu une séance de travail avec leur homologue tchadien des Infrastructures. Cette rencontre, tenue à Luanda, a permis aux deux parties d’échanger sur des projets intégrateurs d’envergure, notamment ceux relatifs aux corridors ferroviaires et routiers destinés à renforcer la connectivité régionale et à soutenir le développement économique.

Au cœur des discussions figurait le corridor N’Djamena–Niamey–Ouagadougou–Bamako–Dakar, un axe stratégique pour le commerce transfrontalier et le rapprochement des peuples. Les ministres ont également revisité le projet de corridor ferroviaire Burkina Faso–Tchad, initié depuis 1998, et convenu de redonner un nouvel élan à cette initiative. L’objectif est de faciliter la mobilité, dynamiser les échanges commerciaux et favoriser une intégration plus poussée entre les pays de la région sahélo-saharienne.

À l’issue des échanges, les deux parties ont décidé de mettre en place un Comité technique de pilotage, chargé de réfléchir sur les modalités de collaboration et sur les mécanismes permettant aux différents pays concernés de s’unir autour de ce vaste chantier. La rencontre a également enregistré la participation de l’Union européenne et de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), témoignant de l’intérêt et du soutien des partenaires au développement pour ce projet porteur d’intégration et de prospérité partagée.

DCRP/MID