𝐒𝐀𝐑𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐜e𝐥è𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐠e𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐫é𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛é

La Place de la Nation de Tenkodogo a vibré, ce vendredi 24 octobre 2025, à l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture de la 5ᵉ édition du Salon régional de l’artisanat (SARA) du Nakambé. Cette édition, placée sous le haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, se tient sous le thème : « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ? »

L’événement met à l’honneur les hommes et les femmes qui, par leur créativité et leur savoir-faire, contribuent au rayonnement de l’artisanat burkinabè. La cérémonie d’ouverture du SARA 2025 a réuni plusieurs membres du Gouvernement, des autorités administratives, coutumières et religieuses, des opérateurs économiques ainsi qu’un grand nombre d’artisans venus de diverses localités du pays.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué la contribution exceptionnelle du secteur de l’artisanat au développement économique et social du Burkina Faso.

« Le secteur de l’artisanat contribue à environ 30 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Il emploie près de deux millions de personnes et demeure une source sûre de création de revenus », a-t-il indiqué.

Le Chef du Gouvernement a rappelé que, malgré les défis sécuritaires, économiques et climatiques, les secteurs de l’artisanat et de l’industrie continuent de soutenir l’économie nationale grâce à l’ingéniosité et à la résilience des populations burkinabè. Fort de ce constat, le Gouvernement a pris des mesures incitatives, notamment l’instauration de quotas d’enlèvement à l’importation des produits déjà fabriqués localement. Ces dispositions visent à faciliter l’écoulement des productions nationales, à renforcer la compétitivité des unités artisanales et industrielles et à inverser la balance commerciale en faveur du Burkina Faso.

Pour le Premier ministre, le nexus artisanat-industrie constitue une véritable opportunité à saisir.

« C’est en consolidant cet attelage entre les deux secteurs que nous pourrons bâtir une économie souveraine, fondée sur la transformation locale de nos ressources et la valorisation du savoir-faire national », a-t-il affirmé, invitant les acteurs à faire du SARA 2025 un cadre d’échanges et de propositions pour renforcer la complémentarité entre artisanat et industrie.

Le Chef du Gouvernement a également évoqué les actions en cours pour former les artisans, labelliser leurs produits et améliorer les infrastructures d’exposition et de commercialisation, afin de positionner l’artisanat burkinabè comme un véritable moteur de la souveraineté économique.

Contexte oblige, le SARA 2025 a intégré un volet de solidarité à son programme. Pour en donner le ton, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a procédé à la remise de vivres aux personnes déplacées internes (PDI), illustrant ainsi la dimension sociale du Salon.

Le SARA vise à promouvoir les produits locaux, valoriser le patrimoine culturel et stimuler l’économie régionale. Il prépare également les artisans à participer aux grands rendez-vous nationaux et internationaux tels que le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Véritable passerelle entre tradition et modernité, le Salon s’impose comme une plateforme d’union entre artisanat et industrie, au service d’une souveraineté nationale bâtie sur les valeurs de travail, de créativité et de résilience.

DCRP/Primature