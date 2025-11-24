𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 é𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, ce lundi 24 novembre 2025, une visite du complexe scolaire de la Transition, situé dans le quartier Bonheur-ville, dans l’arrondissement 7 de Ouagadougou. Accompagné du ministre en charge de l’Éducation nationale, Jacques Sosthème Dingara, le Chef du Gouvernement s’est enquis des réalisations en cours et a constaté le début effectif des cours dans cette infrastructure en phase d’achèvement.

‎Le site abritant le complexe scolaire de la Transition, autrefois objet de litige foncier, a été déclaré d’utilité publique urgente le 8 mai 2024. Face à l’absence quasi totale d’établissements publics dans la zone, le Gouvernement a décidé d’y ériger un complexe scolaire pilote incarnant la vision du Chef de l’État en matière d’infrastructures scolaires. Quelques mois plus tard, cette parcelle de 35 384 m² accueille désormais un complexe scolaire moderne.

‎Le premier bloc du complexe, en cours d’achèvement pour un coût global de 1 044 800 000 FCFA, est conçu pour recevoir jusqu’à 1 000 élèves. Il s’agit d’un bloc pédagogique R+3 comprenant 16 salles de classe, soit quatre par niveau, ainsi que 10 blocs de toilettes par niveau, dont des postes adaptés aux personnes à mobilité réduite.

‎Dans une logique d’efficacité et d’urgence, les classes du rez-de-chaussée ont été ouvertes afin de permettre l’accueil immédiat de 330 élèves du CP1 pour la rentrée 2025-2026.

‎Conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage l’innovation et la création burkinabè, le complexe a été doté de 100 tables-bancs pliables fabriquées par une entreprise de la place.

‎Au terme de la visite, le Premier ministre a salué la rapidité d’exécution et la qualité des travaux. Il a par ailleurs encouragé l’entreprise à achever les travaux dans les meilleurs délais afin que l’ensemble des classes, du CP1 au CM2, soient opérationnelles pour la prochaine rentrée.

‎« C’est un chantier qui symbolise l’orientation donnée par le Chef de l’État : réaliser des infrastructures scolaires modernes, rationaliser l’occupation de l’espace et offrir de meilleures conditions aux enseignants et aux élèves. Ce n’est que le début sur ce site. En plus de ce bloc pédagogique, il est prévu un bloc administratif, une bibliothèque, une infirmerie, bref, tout ce qui doit contribuer à améliorer l’offre d’enseignement. D’autres bâtiments seront construits ici pour le post-primaire et le secondaire », a-t-il indiqué.

‎Le Chef du Gouvernement a par ailleurs affirmé que le complexe scolaire de la Transition, situé dans le quartier Bonheur-ville, est une réalisation pilote destinée à être reproduite dans d’autres localités : « Ce qui se réalise ici servira de référence. Nous en tirerons tous les enseignements, car ce modèle sera désormais dupliqué. Telle est la vision du Chef de l’État. »

‎Cette réalisation en phase d’achèvement témoigne une fois de plus de l’ambition du Gouvernement de moderniser durablement l’offre éducative et de garantir des conditions d’apprentissage dignes, sûres et adaptées à tous les enfants du Burkina Faso.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞