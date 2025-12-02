𝐋𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐑𝐢𝐦𝐭𝐚𝐥𝐛𝐚 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐎𝐮é𝐝𝐫𝐚𝐨𝐠𝐨 𝐚 𝐫𝐞ç𝐮 𝐬𝐚 𝐂𝐈𝐁-𝐀𝐄𝐒

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu, dans la matinée du 1ᵉʳ décembre 2025, une équipe technique de l’Office national d’identification (ONI) venue procéder à son enrôlement pour la Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES). Au terme des différentes étapes de la procédure d’enrôlement, il a reçu sa CIB-AES.

Son enrôlement intervient à la suite de celui du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a reçu ce jour sa CIB-AES.

Conçue en polycarbonate et dotée de dispositifs de sécurité avancés, la CIB-AES offre des garanties de fiabilité, de durabilité et de protection des données personnelles conformes aux standards internationaux les plus exigeants.

Dès janvier 2026, la CIB-AES sera accessible à chaque citoyen de l’espace AES dès l’âge de 5 ans, au coût de 3 500 FCFA. Sa durée de validité est de dix ans.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞