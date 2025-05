𝐃é𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐡é𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 à 𝐥’𝐀𝐌𝐒 : 𝐥𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐑𝐀𝐌 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐭é 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭

Genรจve | 27 mai 2025

๐ƒรฉ๐œ๐ฅ๐š๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ญ๐กรฉ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ ร ๐ฅโ€™๐€๐Œ๐’ : ๐ฅ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ž ๐ฌ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญรฉ๐ ๐ข๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐š ๐‘๐€๐Œ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐š๐ง๐ญรฉ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ž, ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ž๐ง๐Ÿ๐š๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐š๐๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐ญ

ร€ lโ€™occasion du dernier jour de la 78e Assemblรฉe mondiale de la Santรฉ (AMS), Dr Anicet Kpoda, Directeur rรฉgional de la Santรฉ du Centre-ouest et membre de la dรฉlรฉgation du Burkina Faso, a prononcรฉ deux dรฉclarations. La premiรจre portait sur la rรฉsistance aux antimicrobiens (RAM) et la seconde sur la stratรฉgie mondiale pour la santรฉ de la femme, de lโ€™enfant et de lโ€™adolescent.

Dans sa premiรจre dรฉclaration, Dr Kpoda a soulignรฉ les efforts du Burkina Faso pour amรฉliorer la santรฉ de la femme, du nouveau-nรฉ, de lโ€™enfant et de lโ€™adolescent. ยซ Notre pays a rรฉduit la mortalitรฉ maternelle dโ€™environ 40 % entre 2015 et 2021, et le taux de mortalitรฉ des enfants de moins de cinq ans est passรฉ de 82 ร 48 โ€ฐ ยป, a-t-il affirmรฉ. Il a รฉgalement mentionnรฉ plusieurs initiatives ayant contribuรฉ ร ces avancรฉes, notamment la gratuitรฉ des soins pour les femmes et les enfants, le renforcement dโ€™interventions ร fort impact telles que la prise en charge intรฉgrรฉe des maladies de lโ€™enfant et les soins obstรฉtricaux et nรฉonatals dโ€™urgence, ainsi que la mise en place dโ€™un systรจme de gestion des incidents pour mieux suivre et amรฉliorer la riposte face ร la mortalitรฉ maternelle et nรฉonatale.

Dans sa seconde dรฉclaration, le dรฉlรฉguรฉ burkinabรจ a mis en avant les efforts nationaux dans la lutte contre la RAM. Il a rappelรฉ que le Burkina Faso sโ€™inscrit dans la dynamique mondiale ร travers des actions telles que lโ€™adoption du plan dโ€™action national multisectoriel 2024โ€“2026 de lutte contre la RAM, la rรฉvision du guide national de surveillance intรฉgrรฉe de la RAM, lโ€™รฉlaboration de standards et directives en matiรจre dโ€™hygiรจne dans les รฉtablissements de soins, et lโ€™approche ยซ One Health ยป dans la lutte contre la rรฉsistance aux antimicrobiens.

Renouvelant lโ€™engagement du Burkina Faso, Dr Kpoda a exhortรฉ lโ€™OMS ร poursuivre ses efforts pour assurer la mise en ล“uvre effective de la stratรฉgie mondiale pour la santรฉ de la femme, de lโ€™enfant et de lโ€™adolescent. Il a รฉgalement, au nom de la dรฉlรฉgation, soutenu lโ€™actualisation du plan dโ€™action mondial de lutte contre la RAM dans une perspective inclusive.

Ces dรฉclarations, relevant du Pilier 1, sโ€™inscrivent respectivement dans les Points 13 et 15 de lโ€™ordre du jour de lโ€™OMS.

Agence d’Information du Burkina