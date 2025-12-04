𝐂𝐨𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚-𝐍𝐢𝐠𝐞𝐫 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐀ï𝐫

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé ce jeudi soir à Niamey. Il a été accueilli à l’aéroport international Diori Hamani par le ministre d’État nigérien, ministre de la Défense nationale, le Général Salifou Mody. Invité par les autorités nigériennes, le Chef du Gouvernement burkinabè conduit une importante délégation pour prendre part à la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr, prévue du 5 au 7 décembre à Iférouane, dans le nord du Niger.

‎Le Festival de l’Aïr est un grand rendez-vous culturel du Sahara. L’édition 2025 est placée sous le thème : « Valorisation du tourisme intérne et de l’artisanat : pilier de souveraineté nationale et d’un développement résilient ».

‎Le Chef du Gouvernement burkinabè sera aux côtés de son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, ce vendredi 05 décembre 2025 à Iférouane, pour la cérémonie d’ouverture du festival qui mettra en lumière la richesse culturelle du Sahara, à travers des animations traditionnelles et des rencontres d’échanges culturels.

‎Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens culturels et touristiques entre peuples frères, mais également dans la volonté commune de promouvoir les industries culturelles, la souveraineté économique et la coopération.

‎En rappel, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo avait pris part en décembre 2024 à la 45ᵉ édition du championnat national de lutte traditionnelle à Dosso, illustrant l’engagement partagé du Burkina Faso et du Niger à valoriser les pratiques culturelles sahéliennes, véritables leviers de cohésion et de rapprochement entre les peuples.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞