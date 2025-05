𝐂𝐨𝐧𝐟é𝐝é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐄𝐒 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 é𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞

๐‚๐จ๐ง๐Ÿรฉ๐รฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐„๐’ : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž รฉ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž ๐š๐ฏ๐ž๐œ ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ ๐ž๐ง ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‰๐ž๐ฎ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a reรงu en audience, ce jeudi 22 mai 2025, ร Ouagadougou, les ministres en charge de la Jeunesse des pays membres de la Confรฉdรฉration des ร‰tats du Sahel. Accompagnรฉs par leur homologue burkinabรจ, ils ont รฉchangรฉ avec le Chef du Gouvernement burkinabรจ sur les grands dรฉfis liรฉs ร la jeunesse des pays de lโ€™AES.

Dans un esprit de fraternitรฉ et de solidaritรฉ entre pays de la confรฉdรฉration AES, les ministres en charge de la Jeunesse du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et celui du Niger, Sidi Mohamed, sรฉjournent dans la capitale burkinabรจ, sur invitation de leur homologue burkinabรจ, Roland Somda. Ils ont รฉtรฉ conviรฉs au grand panel organisรฉ par le ยซย Mouvement Jeunesse rรฉveille-toi ยซย , avec lโ€™appui du ministรจre en charge de la Jeunesse burkinabรจ, pour traiter du rรดle des รฉlรจves et des รฉtudiants dans la Rรฉvolution populaire progressiste.

Le Chef du Gouvernement, tout en saluant lโ€™initiative, a invitรฉ les trois ministres en charge de la Jeunesse ร conjuguer leurs รฉnergies pour positionner les jeunes en fer de lance de la dynamique actuelle de libรฉration impulsรฉe par les trois leaders de la confรฉdรฉration AES. ยซ La jeunesse est le socle du futur ยป, a affirmรฉ le Premier ministre. Poursuivant, il a dรฉclarรฉ ร ses hรดtes : ยซ Vous รชtes porteurs dโ€™une matiรจre stratรฉgique. Il vous faudra travailler ร inculquer ร la jeunesse lโ€™amour de la patrie, lโ€™ordre et la discipline, afin quโ€™elle puisse รชtre la solution et non le problรจme de la nation ยป.

Pour ce faire, quoi de plus adaptรฉ quโ€™un travail de dรฉconstruction des modรจles de pensรฉe imposรฉs par les influences extรฉrieures ?

ยซ Et dans ce cadre-lร , il est important de ramener les acteurs jeunes ร leur source, de comprendre que tout ce qu’on nous a dit, dans le passรฉ, sur nous-mรชmes, n’est pas forcรฉment ce qui est rรฉel, et que c’est ร nous de construire notre narratif, aujourd’hui, par rapport ร l’รฉvolution de notre nation, par rapport ร ce que nous attendons de nos peuples et de notre jeunesse, et de notre pays, de faรงon globale ยป, a dรฉclarรฉ Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la Jeunesse du Mali.

ยซ Nous devons travailler ร pouvoir changer la donne au niveau de nos รฉcoles, au niveau de nos universitรฉs, pour que cette jeunesse abondante, au lieu d’รชtre vue comme un danger, comme certains le pensent, puisse constituer vรฉritablement un levier pour le dรฉveloppement de notre espace commun ยป, a expliquรฉ Roland Somda, ministre en charge de la Jeunesse du Burkina Faso.

Le sรฉjour des ministres malien et nigรฉrien en charge de la Jeunesse au Burkina Faso dรฉmontre une fois de plus la dynamique de co-construction dโ€™un espace solide et prospรจre impulsรฉe par les autoritรฉs de la Confรฉdรฉration des ร‰tats du Sahel.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž