‎𝐄𝐬𝐭 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐬é𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est en séjour officiel dans la Région de l’ Est. Arrivé dans la matinée du 28 juin 2025, il a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Untaanba, Roi du Gulmu, avant de dérouler le programme de son séjour qui sera marqué par l’inauguration de la salle polyvalente de Fada et la clôture de la 7e édition des Jeux universitaires du Burkina Faso (JUBF).

Au cours de cette rencontre empreinte de respect, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté pour son rôle de premier plan dans la préservation du vivre-ensemble dans la région de l’Est.

‎Le Chef du Gouvernement a réaffirmé l’engagement du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et de l’ensemble du Gouvernement à accompagner les populations de la région dans la quête de la paix, de la sécurité et du développement. Il a également imploré les mânes des ancêtres pour une saison agricole féconde et apaisée.

Sa Majesté a remercié le Premier ministre pour cette marque d’attention et de respect. Il a salué son dévouement et ses efforts soutenus pour accompagner la dynamique actuelle de recherche de la paix dans notre pays. Sa Majesté a renouvelé son attachement aux valeurs de cohésion et sa disponibilité à œuvrer, aux côtés des autorités, pour un Burkina Faso réconcilié et prospère.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞