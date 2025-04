𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝟐𝟒 𝐀𝐕𝐑𝐈𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟓

๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐€๐•๐‘๐ˆ๐‹ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Le Conseil des ministres sโ€™est tenu ร Ouagadougou,

le jeudi 24 avril 2025,

en sรฉance ordinaire, de 09 H 00 mn ร 11 H 34 mn,

sous la prรฉsidence de

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE,

Prรฉsident du Faso, Prรฉsident du Conseil des ministres.

Il a dรฉlibรฉrรฉ sur les dossiers inscrits ร son ordre du jour,

entendu des communications orales,

procรฉdรฉ ร des nominations

et autorisรฉ des missions ร lโ€™รฉtranger.

๐ˆ. ๐ƒ๐„๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un rapport relatif ร la location dโ€™un bรขtiment au profit du ministรจre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme.

Il sโ€™agit de la location dโ€™un bรขtiment de type R+2, sis ร Bobo-Dioulasso dans la rรฉgion des Hauts-Bassins au profit du Centre rรฉgional pour les arts vivants en Afrique (CERAV/Afrique). Le nouveau bail permettra une rรฉduction des charges locatives et offrira de meilleures conditions de travail au personnel.

Lโ€™adoption de ce rapport permet la location dudit bรขtiment pour les besoins de lโ€™administration.

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐ ๐ ๐€๐ˆ๐‘๐„๐’ ๐„๐“๐‘๐€๐๐†๐„๐‘๐„๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‚๐Ž๐Ž๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‘๐„๐†๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐๐”๐‘๐Š๐ˆ๐๐€๐๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐—๐“๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘

Le Conseil a adoptรฉ un rapport relatif ร une demande dโ€™agrรฉment pour la nomination dโ€™un Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique de Sierra Leone auprรจs du Burkina Faso.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la nomination de Monsieur Mohamed Hassan KAISAMBA, en qualitรฉ dโ€™Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique de Sierra Leone auprรจs du Burkina Faso, avec rรฉsidence ร Accra en Rรฉpublique du Ghana.

๐ˆ.๐Ÿ‘. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐”๐’๐“๐ˆ๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ƒ๐‘๐Ž๐ˆ๐“๐’ ๐‡๐”๐Œ๐€๐ˆ๐๐’, ๐‚๐‡๐€๐‘๐†๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐‹๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐€๐•๐„๐‚ ๐‹๐„๐’ ๐ˆ๐๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) dรฉcrets.

๐‹๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐๐žฬ๐œ๐ซ๐ž๐ญ porte respectivement nomination ร titre sรฉlectif dโ€™une (01) personne au grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire major, dโ€™une (01) personne au grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire divisionnaire et de cinq (05) personnes au grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire principal.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la nomination de ces personnes au grade supรฉrieur, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2017-0885/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 21 septembre 2017 portant modalitรฉs dโ€™avancement dans le corps de la Garde de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire.

๐‹๐ž ๐๐ž๐ฎ๐ฑ๐ข๐žฬ€๐ฆ๐ž ๐๐žฬ๐œ๐ซ๐ž๐ญ porte adoption de pupilles de la Nation.

Ce dรฉcret vise lโ€™adoption en qualitรฉ de pupilles de la Nation de cent cinquante-huit (158) enfants mineurs dโ€™รฉlรฉments des Forces de dรฉfense et de sรฉcuritรฉ disparus ou tombรฉs sur le champ dโ€™honneur, dโ€™un agent des services de douane et dโ€™un inspecteur de lโ€™enseignement primaire et de lโ€™รฉducation non formelle tuรฉs suite ร des attaques terroristes.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet ร chacun des cent cinquante-huit (158) enfants mineurs de jouir des droits que leur confรจre le statut de pupille de la Nation, conformรฉment aux dispositions de la loi nยฐ003-2022/ALT du 10 juin 2022 portant statut de pupille de la Nation.

La liste de ces pupilles de la Nation sera publiรฉe dans le Journal Officiel du Burkina Faso.

๐‹๐ž ๐ญ๐ซ๐จ๐ข๐ฌ๐ข๐žฬ€๐ฆ๐ž ๐๐žฬ๐œ๐ซ๐ž๐ญ ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž ๐ง๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

Le Code des personnes et de la famille prรฉvoit deux modalitรฉs de jouissance de la nationalitรฉ burkinabรจ. La premiรจre consiste en lโ€™attribution de la nationalitรฉ burkinabรจ ร titre de nationalitรฉ dโ€™origine et la seconde en son acquisition.

Ce dรฉcret se rapporte ร ce second mode par dรฉcision de lโ€™autoritรฉ publique aprรจs examens des dossiers introduits par les demandeurs de nationalitรฉ รฉtrangรจre installรฉs au Burkina Faso.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet dโ€™accorder la nationalitรฉ burkinabรจ ร ๐ฌ๐จ๐ข๐ฑ๐š๐ง๐ญ๐ž-๐๐จ๐ฎ๐ณ๐ž (๐Ÿ•๐Ÿ) ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฌ, conformรฉment ร la Zatu AN VII-0013/PF/PRES du 16 novembre 1989 portant institution et application dโ€™un Code des personnes et de la famille.

La liste de ces bรฉnรฉficiaires sera publiรฉe dans le Journal Officiel du Burkina Faso.

๐ˆ.๐Ÿ’. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐„๐‘๐†๐ˆ๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐‚๐€๐‘๐‘๐ˆ๐„๐‘๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant octroi dโ€™un permis dโ€™exploitation industrielle de grande mine dโ€™or dรฉnommรฉ NIOU ร la sociรฉtรฉ NORDGOLD NIOU SA.

Le permis sollicitรฉ couvre une superficie de 52,8 km2 et se trouve ร lโ€™intรฉrieur du permis de recherche dรฉnommรฉ ยซ Niou ยป appartenant ร JILBEY BURKINA SARL.

La production totale attendue du gisement de Niou, situรฉ dans la province du Kourwรฉogo, rรฉgion du Plateau-Central, est estimรฉe ร 20,223 tonnes dโ€™or.

Conformรฉment ร la rรจglementation en cours, JILBEY BURKINA SARL dรฉtient 85% des parts sociales et lโ€™Etat burkinabรจ 15% sans apport.

Au titre de la contribution directe au budget de lโ€™Etat, il est prรฉvu cinquante-un milliard cinq cent douze millions deux cent sept mille six cent quatre-vingt-neuf (51 512 207 689) F CFA durant toute la vie du projet.

Il est รฉgalement attendu une contribution de sept milliards soixante-quatre millions huit cent vingt-huit mille cinq cent cinq (7 064 828 505) F CFA au Fonds minier de dรฉveloppement.

La provision pour le Fonds de rรฉhabilitation et de fermeture de la mine sโ€™รฉlรจve ร un milliard deux cent soixante-treize millions sept cent trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit (1 273 739 578) F CFA.

Dโ€™une durรฉe de vie de 8 ans, le projet permettra la crรฉation de 204 emplois, soit 75 emplois directs et 129 emplois indirects. Il permettra รฉgalement le maintien des emplois de la mine dโ€™or de BISSA GOLD SA.

Le Conseil a instruit les ministres concernรฉs ร veiller au respect strict des dispositions en vigueur relatives au permis de recherche et au permis dโ€™exploitation industrielle de grande mine dโ€™or afin de prรฉserver les intรฉrรชts du Burkina Faso.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la mise en ล“uvre du projet dโ€™exploitation industrielle de grande mine dโ€™or de la sociรฉtรฉ NORDGOLD NIOU SA, conformรฉment ร la loi nยฐ016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐Ž๐‘๐€๐‹๐„๐’

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre dรฉlรฉguรฉ chargรฉ du Budget assurant lโ€™intรฉrim du ministre de lโ€™Economie et des finances a fait au Conseil une communication relative aux rรฉsultats des travaux de rapprochement entre le registre du personnel de lโ€™ex-ministรจre de lโ€™Education nationale, de lโ€™alphabรฉtisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) et le fichier de paie.

Les travaux de rapprochement entre le registre du personnel de lโ€™ex-MENAPLN et le fichier de paie ont รฉtรฉ rรฉalisรฉs du 04 au 19 dรฉcembre 2024 pour ce qui concerne le mois dโ€™octobre 2024.

A lโ€™issue de la compilation des donnรฉes, il ressort un registre de base de 135 931 agents relevant des structures centrales et dรฉconcentrรฉes en activitรฉ, en dรฉtachement, en disponibilitรฉ, en stage, en suspension de fonction et ร la retraite.

La vรฉrification des donnรฉes de ce registre de base a permis de dรฉtecter 7 195 doublons qui ont รฉtรฉ supprimรฉs. Le registre de base ainsi assaini prรฉsente un effectif de 128 736 agents.

Des rรฉsultats du croisement du registre du personnel de lโ€™ex-MENAPLN dโ€™avec le fichier de paie dโ€™octobre 2024, on relรจve :

– 3 124 agents figurant sur le registre du personnel et non payรฉs sur le Systรจme intรฉgrรฉ de gestion administrative et salariale du personnel de lโ€™Etat (SIGASPE) ;

– 125 612 agents figurant sur le registre du personnel et payรฉs sur le SIGASPE dont 125 273 agents payรฉs au titre de lโ€™ex-MENAPLN et 339 autres supposรฉs รชtre en poste dans ledit ministรจre mais payรฉs au titre dโ€™autres ministรจres et institutions ;

– 1 723 agents de lโ€™ex-MENAPLN payรฉs sur le SIGASPE et non pris en compte sur le registre du personnel.

Au terme des travaux, des recommandations ont รฉtรฉ formulรฉes et portent sur lโ€™examen approfondi des situations irrรฉguliรจres, la mise ร jour des registres du personnel et du fichier de paie, la suspension ร titre conservatoire des salaires des agents en situation dโ€™absence non justifiรฉe ou en sortie temporaire ou dรฉfinitive, et lโ€™รฉmission dโ€™ordre de recettes pour le recouvrement des montants indรปment perรงus.

La mise en ล“uvre desdites recommandations a permis dโ€™รฉmettre des ordres de reversement dโ€™un montant de 11 376 653 F CFA pour les agents en situation de sortie temporaire et de rรฉaliser une รฉconomie annuelle potentielle de 25 362 027 F CFA aprรจs lโ€™arrรชt de leurs salaires. Quant aux agents dรฉclarรฉs en situation dโ€™abandon de poste et dont les salaires ont รฉtรฉ suspendus au mois de janvier 2025, une รฉconomie annuelle potentielle de 13 705 962 F CFA sera rรฉalisรฉe au profit du budget de lโ€™Etat.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil deux (02) communications.

๐‹๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐žฬ€๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง est relative ร lโ€™organisation de la 15e รฉdition du Salon international du tourisme et de lโ€™hรดtellerie de Ouagadougou (SITHO), prรฉvue du 25 au 28 septembre 2025.

Cette รฉdition est placรฉe sous le thรจme ยซ Tourisme et intรฉgration des peuples du Sahel ยป. Lโ€™innovation majeure de la 15e รฉdition du SITHO est la crรฉation dโ€™un concours dรฉnommรฉ ยซ Hackathon Tourisme Tech ยป qui vise ร rรฉcompenser les initiatives les plus innovantes en matiรจre de promotion de la destination Burkina Faso ร travers le digital.

Crรฉรฉ en 2004, le SITHO prรฉsente chaque annรฉe au public, le riche potentiel touristique, culinaire, artistique, faunique et hรดtelier du Burkina Faso et de la sous-rรฉgion. Il offre รฉgalement aux professionnels du secteur un cadre dโ€™รฉchanges et de promotion de leurs produits et services.

๐‹๐š ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ง๐๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง est relative ร lโ€™inauguration du Mausolรฉe Thomas SANKARA et ses douze (12) compagnons, prรฉvue le 17 mai 2025 ร Ouagadougou.

Ce Mausolรฉe, situรฉ sur le site du Mรฉmorial Thomas SANKARA, a รฉtรฉ lancรฉ en 2024 comme premiรจre infrastructure dโ€™envergure. Son inauguration le 17 mai 2025 fait rรฉfรฉrence au 17 mai 1983, en souvenir du dรฉclenchement de la Rรฉvolution dรฉmocratique et populaire.

Le Mausolรฉe va contribuer ร la sauvegarde, la prรฉservation et la promotion de lโ€™hรฉritage politique du Pรจre de la Rรฉvolution dโ€™aoรปt 1983 au Burkina Faso ainsi quโ€™au renforcement de lโ€™offre infrastructurelle du site du Mรฉmorial Isidore Noรซl Thomas SANKARA.

La cรฉrรฉmonie dโ€™inauguration est placรฉe sous le trรจs haut patronage de Son Excellence Monsieur le Prรฉsident du Faso, Chef de lโ€™Etat.

Au cours de cette inauguration, il est prรฉvu รฉgalement le lancement officiel de la campagne de collecte de fonds pour la rรฉalisation des infrastructures du mรฉmorial.

Lโ€™inauguration du Mausolรฉe sera prรฉcรฉdรฉe par le baptรชme dโ€™une douzaine de rues dans la ville de Ouagadougou, aux noms des douze (12) compagnons du Capitaine Thomas SANKARA.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ‘. Le ministre de lโ€™Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 1re รฉdition de la Semaine de reconnaissance de lโ€™รฉlรจve envers lโ€™enseignant (SRE), prรฉvue du 30 avril au 06 mai 2025 sur lโ€™รฉtendue du territoire national.

Placรฉe sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, cette 1re รฉdition de la Semaine de reconnaissance de lโ€™รฉlรจve envers lโ€™enseignant se tiendra sous le thรจme ยซ Hommage ร lโ€™enseignant(e), cheville ouvriรจre de mon รฉducation et de ma formation ยป.

La SRE vise ร crรฉer au profit de lโ€™รฉlรจve, de lโ€™รฉtudiant ou de tout bรฉnรฉficiaire dโ€™enseignement, dโ€™รฉducation ou de formation, un cadre institutionnel de gratitude envers lโ€™enseignant.

Elle a รฉgalement pour objectifs dโ€™accompagner lโ€™รฉlรจve/lโ€™รฉtudiant dans lโ€™organisation dโ€™activitรฉs de nature ร magnifier son enseignant, de motiver davantage les enseignants ร exceller dans leur mission et de sensibiliser la communautรฉ รฉducative et lโ€™opinion sur la valeur du mรฉtier dโ€™enseignant.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ’. Le ministre des Sports, de la jeunesse et de lโ€™emploi a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 24e รฉdition du Championnat de la rรฉgion Ouest 2 de karatรฉ, prรฉvue en juin 2025 ร Ouagadougou.

Lโ€™organisation du ยซ Championnat de la rรฉgion Ouest 2 de Karatรฉ ยป qui est une compรฉtition tournante vise ร booster la pratique de cet art martial et surtout ร permettre aux karatรฉkas de reprรฉsenter honorablement la rรฉgion Ouest 2 dans les compรฉtitions aux plans africain et mondial.

Notre pays accueillera pour la quatriรจme fois, lโ€™organisation de cet รฉvรจnement qui est une tribune dโ€™expression et dโ€™intรฉgration de la jeunesse sportive africaine. Lโ€™organisation de la compรฉtition permettra au Burkina Faso de renforcer son rayonnement international, dโ€™une part et dโ€™offrir aux compรฉtiteurs burkinabรจ les meilleures conditions de prรฉparation aux compรฉtitions internationales majeures, dโ€™autre part.

La rรฉgion Ouest 2 de karatรฉ regroupe huit (08) pays dโ€™Afrique de lโ€™Ouest : le Benin, le Burkina Faso, la Cรดte dโ€™Ivoire, le Ghana, le Libรฉria, le Niger, le Nigeria et le Togo.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐•๐ˆ๐ƒ๐”๐„๐‹๐‹๐„๐’

๐€. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ƒ๐„๐ ๐„๐๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐๐‚๐ˆ๐„๐๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐๐€๐“๐“๐€๐๐“๐’

– Monsieur Yves Borรจma BADO, Officier, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Economat des Forces de dรฉfense et des Forces de sรฉcuritรฉ.

๐. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐“๐„๐‘๐‘๐ˆ๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐€๐‹๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐Œ๐Ž๐๐ˆ๐‹๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Boukarรฉ KINDA, Mle 220 662 K, Administrateur civil, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Dramane BAGAYA, Mle 111 295 M, Administrateur civil, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Ditierissรฉ HIE, Mle 117 002 W, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Braรฏma DIARRA, Mle 32 646 P, Inspecteur de lโ€™enseignement secondaire, catรฉgorie PC, 1รจre classe, 17e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Madame Angรจle BENGALY/DRABO, Mle 97 425 U, Administrateur civil, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Saรฏdou SAOURA, Mle 97 432 U, Administrateur civil, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Madame Yabyiri Rosine Ernestine TAPSOBA/KONKOBO, Mle 74 720 V, Administrateur civil, 1รจre classe, 12e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Amidou SORE, Mle 23 665 K, Administrateur civil, 1รจre classe, 12e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Pego Abdoul Moumouni SONDE, Mle 97 435 E, Administrateur civil, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Athanase SALOU, Mle 233 896 T, Professeur certifiรฉ des collรจges dโ€™enseignement gรฉnรฉral, 2รจme classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Mwin-nog-ti Luc HIEN, Mle 220 655 K, Administrateur civil, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission.

๐‚. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐†๐‘๐ˆ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐’๐’๐Ž๐”๐‘๐‚๐„๐’ ๐€๐๐ˆ๐Œ๐€๐‹๐„๐’ ๐„๐“ ๐‡๐€๐‹๐ˆ๐„๐”๐“๐ˆ๐๐”๐„๐’

– Monsieur Wahab KABORE, Mle 248 245 J, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, classe I3, 3e รฉchelon, est nommรฉ Chef de dรฉpartement du suivi et de lโ€™รฉvaluation des politiques du secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique au Secrรฉtariat permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) ;

– Madame Weta Estelle ZOUNGRANA/KOITA, Mle 264 393 G, Ingรฉnieur dโ€™agriculture, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉe Chargรฉ dโ€™รฉtudes ;

– Monsieur Suyelebebรขarรจ Cyrille YPALE KPODA, Mle 245 046 V, Ingรฉnieur dโ€™รฉlevage, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ dโ€™รฉtudes ;

– Monsieur Honorรฉ ONADJA, Mle 263 281 U, Ingรฉnieur dโ€™agriculture, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre-Sud ;

– Monsieur Issa PABGO, Mle 232 029 P, Ingรฉnieur dโ€™agriculture, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques du Boulgou.

๐ƒ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

– Monsieur Vla Issa SANOGO, Officier, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de Faso transit et logistique ;

– Monsieur Sidnoma Patrick YAMEOGO, Mle 49 337 G, Inspecteur divisionnaire des douanes, catรฉgorie 1A, grade terminal, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de lโ€™Ecole nationale des douanes ร lโ€™Institut des finances publiques du Burkina ;

– Monsieur Aimรฉ Innocent Missida KABORE, Mle 104 262 B, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers du Conseil supรฉrieur de la communication (CSC).

๐„. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐‚๐”๐‘๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Cheick Mohamed NANA, Officier, est nommรฉ Directeur de la coordination des opรฉrations de lโ€™Office national de sรฉcurisation des sites miniers (ONASSIM).

๐ . ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐”๐’๐“๐ˆ๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ƒ๐‘๐Ž๐ˆ๐“๐’ ๐‡๐”๐Œ๐€๐ˆ๐๐’, ๐‚๐‡๐€๐‘๐†๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐‹๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐€๐•๐„๐‚ ๐‹๐„๐’ ๐ˆ๐๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

– Monsieur Wendyam Achille KABORE, Mle 220 315 R, Journaliste, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la communication et de la presse de la Commission nationale des Droits humains (CNDH) ;

– Monsieur Dรฉkoupoko SOME, Mle 245 193 K, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de lโ€™administration et des finances de la Cour des Comptes ;

– Monsieur Pascal DABIRE, Mle 59 939 A, est nommรฉ au Grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire major, pour compter du 24 juillet 2024 ;

– Monsieur Seydou Honorรฉ OUATTARA, Mle 98 063 D, est nommรฉ au Grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire divisionnaire, pour compter du 08 juin 2024.

Les personnes dont les noms suivent sont nommรฉes au Grade dโ€™inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire principal, pour compter du 27 juillet 2024 :

– Monsieur Mamadou TRAORE, Mle 92 665 K ;

– Monsieur Madi DABILGOU, Mle 88 349 R ;

– Monsieur Boubacar SAWADOGO, Mle 240 034 V ;

– Monsieur Oumar DEMI, Mle 240 037 C ;

– Monsieur Arouna SONDE, Mle 92 656 K.

๐†. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐ƒ๐„ ๐๐€๐’๐„, ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‹๐๐‡๐€๐๐„๐“๐ˆ๐’๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐Ž๐Œ๐Ž๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐ƒ๐„๐’ ๐‹๐€๐๐†๐”๐„๐’ ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„๐’

– Monsieur Joseph SAWADOGO, Mle 47 550 P, Professeur certifiรฉ des lycรฉes et collรจges, 1รจre classe, 16e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Madame Germaine KABORE/TENKODOGO, Mle 43 413 U, Inspecteur gรฉnรฉral de lโ€™enseignement primaire et de lโ€™รฉducation non formelle, 1รจre classe, 13e รฉchelon, est nommรฉe Conseiller technique ;

– Madame Odette DIASSO/SAMA, Mle 45 491 J, Inspecteur de lโ€™enseignement du premier degrรฉ, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Madame Kalikรฉ LINKONE/ZOMBRA, Mle 27 358 S, Inspecteur de lโ€™enseignement du premier degrรฉ, 1รจre classe, 12e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Charles SOUREWEMA, Mle 55 528 W, Professeur certifiรฉ des lycรฉes et collรจgues, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Madame Marie Florence OUARE/OUEDRAOGO, Mle 22 014 W, Conseiller dโ€™intendance scolaire et universitaire, 1รจre classe, 15e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Moumouni TAMINY, Mle 53 512 D, Inspecteur gรฉnรฉral de lโ€™รฉducation de la petite enfance, 1รจre classe, 12e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Madame Isabelle Hadissa KABORE/SALAMBERE, Mle 40 618 K, Inspecteur de lโ€™enseignement primaire et de lโ€™รฉducation non formelle, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹๐’ ๐ƒโ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a procรฉdรฉ ร la nomination dโ€™Administrateurs aux Conseils dโ€™administration :

– de lโ€™Ecole nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou) au titre du ministรจre de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques ;

– de lโ€™Institut national de la statistique et de la dรฉmographie (INSD) et de la sociรฉtรฉ pharmaceutique PROPHARM au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances ;

– du Fonds dโ€™appui aux activitรฉs rรฉmunรฉratrices des femmes (FAARF) au titre du ministรจre de lโ€™Action humanitaire et de la solidaritรฉ nationale ;

– de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) au titre du ministรจre des Infrastructures et du dรฉsenclavement ;

– du Fonds national de la recherche et de lโ€™innovation pour le dรฉveloppement (FONRID) au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement supรฉrieur, de la recherche et de lโ€™innovation.

Le Conseil a รฉgalement procรฉdรฉ ร la nomination de Prรฉsidents aux Conseils dโ€™administration de la sociรฉtรฉ pharmaceutique PROPHARM et du Fonds dโ€™appui aux activitรฉs rรฉmunรฉratrices des femmes (FAARF).

๐€. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐†๐‘๐ˆ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐’๐’๐Ž๐”๐‘๐‚๐„๐’ ๐€๐๐ˆ๐Œ๐€๐‹๐„๐’ ๐„๐“ ๐‡๐€๐‹๐ˆ๐„๐”๐“๐ˆ๐๐”๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination de Monsieur Adama COULIBALY, Mle 243 151 B, Technicien supรฉrieur en pรฉdologie, Administrateur reprรฉsentant les stagiaires de lโ€™Ecole nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou) pour la durรฉe de son mandat de Dรฉlรฉguรฉ gรฉnรฉral, en remplacement de Monsieur Saonabateryan SOME.

๐. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) dรฉcrets.

๐‹๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐๐žฬ๐œ๐ซ๐ž๐ญ nomme Monsieur Abdoulaye SANKARA, Mle 229 502 B, Ingรฉnieur statisticien, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques au Conseil dโ€™administration de lโ€™Institut national de la statistique et de la dรฉmographie (INSD) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐‹๐ž ๐๐ž๐ฎ๐ฑ๐ข๐žฬ€๐ฆ๐ž ๐๐žฬ๐œ๐ซ๐ž๐ญ nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de la sociรฉtรฉ pharmaceutique PROPHARM pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐„๐”๐‘๐’ ๐‘๐„๐๐‘๐„๐’๐„๐๐“๐€๐๐“ ๐‹โ€™๐„๐“๐€๐“

Au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances :

– Monsieur Somozรฉma Hilaire KY, Mle 51 936 E, Inspecteur divisionnaire des douanes ;

– Monsieur Bangani COMBARI, Mle 51 181 R, Inspecteur des impรดts.

Au titre du ministรจre de la Santรฉ :

– Monsieur Pabgouam Salifou ZONGO, Mle 231 432 Y, Pharmacien spรฉcialisรฉ en รฉconomie de la santรฉ et de dรฉveloppement international.

Au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement supรฉrieur, de la recherche et de lโ€™innovation :

– Madame Sanata PAKOTOGO/BAMBA, Mle 110 982 C, Professeur titulaire.

Au titre du ministรจre de lโ€™Industrie, du commerce et de lโ€™artisanat :

– Monsieur Djiswรฉnรฉ Roger RAMDE, Mle 343 473 H, Conseiller des affaires รฉconomiques.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LA CAISSE DES DEPOTS ET Dโ€™INVESTISSEMENTS DU BURKINA FASO (CDI-BF)

– Monsieur Alain SIRI, Mle 56 696 T, Economiste chargรฉ de recherche ;

– Monsieur Bรฉtio Patrice NEDIOULA, Mle 91 261 J, Inspecteur du trรฉsor.

Le troisiรจme dรฉcret nomme Monsieur Alain SIRI, Mle 56 696 T, Economiste chargรฉ de recherche, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de la sociรฉtรฉ pharmaceutique PROPHARM pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐‚. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‡๐”๐Œ๐€๐๐ˆ๐“๐€๐ˆ๐‘๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐Ž๐‹๐ˆ๐ƒ๐€๐‘๐ˆ๐“๐„ ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs reprรฉsentant lโ€™Etat au Conseil dโ€™administration du Fonds dโ€™appui aux activitรฉs rรฉmunรฉratrices des femmes (FAARF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances :

– Monsieur Vieux Abdoul Rachid SOULAMA, Mle 58 436 H, Administrateur des services financiers, en remplacement de Madame Windemi Pauline TOE/SABA.

Au titre du ministรจre de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques :

– Monsieur Zoubรฉrรฉ TINTO, Mle 97 535 N, Ingรฉnieur dโ€™รฉlevage et de santรฉ animale, en remplacement de Madame Sidpayรฉtรฉ Roseline Thรฉrรจse NANA, appelรฉe ร dโ€™autres fonctions ;

– Madame Weta Estelle ZOUNGRANA/KOITA, Mle 264 393 G, Ingรฉnieur en agriculture, en remplacement de Madame Windpouirรฉ Odile MANDE, appelรฉe ร dโ€™autres fonctions.

Le second dรฉcret nomme Monsieur Vieux Abdoul Rachid SOULAMA, Mle 58 436 H, Administrateur des services financiers, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration du Fonds dโ€™appui aux activitรฉs rรฉmunรฉratrices des femmes (FAARF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐ƒ. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐ˆ๐๐ ๐‘๐€๐’๐“๐‘๐”๐‚๐“๐”๐‘๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐ƒ๐„๐’๐„๐๐‚๐‹๐€๐•๐„๐Œ๐„๐๐“

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant renouvellement du mandat de Monsieur Pindabamba NABALOUM, Mle 55 749 L, Inspecteur du trรฉsor, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances au Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

๐„. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐’๐”๐๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‘๐„๐‚๐‡๐„๐‘๐‚๐‡๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐๐Ž๐•๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination de Monsieur Guy COULIBALY, Agriculteur spรฉcialisรฉ dans la production des arbres fruitiers et forestiers ร la Confรฉdรฉration paysanne du Faso, Administrateur reprรฉsentant les organisations professionnelles de producteurs agricoles au Conseil dโ€™administration du Fonds national de la recherche et de lโ€™innovation pour le dรฉveloppement (FONRID) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐‹๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ž-๐ฉ๐š๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ,

๐๐ข๐ง๐ ๐๐ฐ๐ž๐ง๐๐žฬ ๐†๐ข๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ ๐Ž๐”๐„๐ƒ๐‘๐€๐Ž๐†๐Ž

๐‚๐ก๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ซ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐Ž๐ซ๐๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ฅ๐จ๐ง

