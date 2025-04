𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝟏𝟔 𝐀𝐕𝐑𝐈𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟓

๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐Ÿ๐Ÿ” ๐€๐•๐‘๐ˆ๐‹ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Le Conseil des ministres sโ€™est tenu ร Ouagadougou,

le mercredi 16 avril 2025,

en sรฉance ordinaire, de 09 H 00 mn ร 11 H 39 mn,

sous la prรฉsidence de

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE,

Prรฉsident du Faso, Prรฉsident du Conseil des ministres.

Il a dรฉlibรฉrรฉ sur les dossiers inscrits ร son ordre du jour,

entendu des communications orales,

procรฉdรฉ ร des nominations

et autorisรฉ des missions ร lโ€™รฉtranger.

๐ˆ. ๐ƒ๐„๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐†๐‘๐ˆ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐’๐’๐Ž๐”๐‘๐‚๐„๐’ ๐€๐๐ˆ๐Œ๐€๐‹๐„๐’ ๐„๐“ ๐‡๐€๐‹๐ˆ๐„๐”๐“๐ˆ๐๐”๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant approbation des statuts particuliers de lโ€™Agence Faso abattoirs.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet ร lโ€™Agence Faso abattoirs de disposer de textes rรจglementaires en vue dโ€™accomplir efficacement ses missions, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2014-614/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2014 portant statut gรฉnรฉral des Etablissements publics de lโ€™Etat ร caractรจre รฉconomique.

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant dรฉclaration dโ€™utilitรฉ publique urgente, le projet de construction dโ€™une Unitรฉ de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) au Centre universitaire (CU) de Dori et dโ€™une citรฉ universitaire ร Dori.

Dans le cadre de ces projets de construction, un site dโ€™environ cent (100) ha a รฉtรฉ identifiรฉ dans la commune de Dori et lโ€™รฉtude dโ€™impact environnemental finalisรฉe depuis dรฉcembre 2021. Cependant, des difficultรฉs liรฉes ร la mobilisation fonciรจre et ร la situation sรฉcuritaire nโ€™ont pas permis le dรฉmarrage effectif des travaux ร ce jour.

La rรฉalisation des travaux ne pouvant se faire sans la libรฉration de lโ€™emprise du site par les personnes affectรฉes, la mise en ล“uvre dโ€™une procรฉdure urgente en matiรจre dโ€™expropriation sโ€™avรจre nรฉcessaire.

Ce dรฉcret vise ร dรฉclarer dโ€™utilitรฉ publique urgente, le projet de construction de cette Unitรฉ de formation et de recherche en sciences et techniques et de la citรฉ universitaire ร Dori. Il permettra la mobilisation diligente du foncier dโ€™une part, et le respect des engagements vis-ร -vis des partenaires ร travers lโ€™รฉrection des ouvrages prรฉvus, dโ€™autre part.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de dรฉclarer dโ€™utilitรฉ publique urgente, le projet de construction de lโ€™Unitรฉ de formation et de recherche en sciences et techniques au Centre universitaire de Dori et dโ€™une citรฉ universitaire ร Dori en vue de la libรฉration de lโ€™emprise du site.

๐ˆ.๐Ÿ‘. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐‚๐”๐‘๐ˆ๐“๐„

Le Conseil a adoptรฉ un rapport relatif ร une demande dโ€™autorisation de recrutement sur concours professionnels et directs au profit de la Police nationale, au titre de lโ€™annรฉe 2025.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour le recrutement de vingt (20) Commissaires de police et de soixante (60) Officiers de police, pour les concours professionnels ainsi que le recrutement de dix (10) Commissaires de police avec des qualifications spรฉcifiques, de dix (10) Officiers de police avec des qualifications spรฉcifiques et de deux mille (2000) Sous-Officiers de police dont 50 mรฉcaniciens et 50 de sexe fรฉminin, pour les concours directs.

๐ˆ.๐Ÿ’. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐”๐’๐“๐ˆ๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ƒ๐‘๐Ž๐ˆ๐“๐’ ๐‡๐”๐Œ๐€๐ˆ๐๐’, ๐‚๐‡๐€๐‘๐†๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐‹๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐€๐•๐„๐‚ ๐‹๐„๐’ ๐ˆ๐๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

Le Conseil a adoptรฉ un rapport relatif aux projets spรฉcifiques au titre de lโ€™annรฉe 2025 du ministรจre de la Justice et des Droits humains, chargรฉ des relations avec les institutions.

Ces projets spรฉcifiques sโ€™inscrivent dans la dynamique de reconquรชte du territoire national ร travers la rรฉinstallation progressive des juridictions dans leurs siรจges. Ils participent รฉgalement au renforcement des juridictions en moyens matรฉriels afin dโ€™accรฉlรฉrer le traitement des dossiers.

Ces projets spรฉcifiques concernent :

– les travaux de rรฉhabilitation du Tribunal de grande instance (TGI) de Nouna ;

– les travaux de rรฉhabilitation de la Maison dโ€™arrรชt et de correction (MAC) de Nouna ;

– la rรฉalisation des รฉtudes architecturales et techniques pour les travaux de rรฉhabilitation des Tribunaux de grande instance de Bogandรฉ et de Tougan ;

– lโ€™acquisition dโ€™imprimantes au profit des juridictions.

Le coรปt global de ces projets spรฉcifiques sโ€™รฉlรจve ร quatre cent soixante-seize millions trois cent soixante-neuf mille sept cent quarante-huit (476 369 748) F CFA TTC.

Le financement est assurรฉ par le budget de lโ€™Etat, exercice 2025.

๐ˆ.๐Ÿ“. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐ˆ๐๐ ๐‘๐€๐’๐“๐‘๐”๐‚๐“๐”๐‘๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐ƒ๐„๐’๐„๐๐‚๐‹๐€๐•๐„๐Œ๐„๐๐“

Le Conseil a examinรฉ un projet de loi portant rรจglementation de lโ€™exercice du mรฉtier de laboratoire du bรขtiment et des travaux publics au Burkina Faso.

La Zatu nยฐAN VII-0044/FP/PRES du 23 juillet 1990 accorde au Laboratoire national du bรขtiment et des travaux publics (LNBTP) un monopole des activitรฉs dโ€™รฉtudes et de contrรดles gรฉotechniques ainsi que de contrรดles techniques en vue de la garantie dรฉcennale.

Ce projet de loi vise lโ€™ouverture de certaines activitรฉs du Laboratoire national du bรขtiment et des travaux publics, tout en prรฉservant la qualitรฉ des prestations. Cette rรฉforme est motivรฉe par la faible capacitรฉ opรฉrationnelle du LNBTP qui nโ€™arrive pas ร rรฉpondre ร la demande et ร faire face aux diffรฉrentes sollicitations dans les dรฉlais contractuels requis. Elle permettra dโ€™accompagner efficacement le Gouvernement dans la rรฉalisation des projets structurants.

Lโ€™innovation majeure de ce projet de loi est lโ€™ouverture des activitรฉs de laboratoire aux acteurs du secteur privรฉ par lโ€™institution dโ€™agrรฉments techniques.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la transmission dudit projet de loi ร lโ€™Assemblรฉe lรฉgislative de Transition.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐Ž๐‘๐€๐‹๐„๐’

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre de lโ€™Economie et des finances a fait au Conseil plusieurs communications parmi lesquelles :

– une communication relative ร la participation du Burkina Faso ร un atelier rรฉgional sur lโ€™รฉchange dโ€™informations et la coopรฉration en matiรจre de sรฉcuritรฉ nuclรฉaire pour lโ€™Afrique de lโ€™Ouest organisรฉ par lโ€™Agence internationale de lโ€™รฉnergie atomique (AIEA), prรฉvu du 06 au 08 mai 2025 ร Cotonou, au Bรฉnin.

Cet atelier regroupe les Douanes de la sous-rรฉgion. Il vise ร relever les dรฉfis rรฉgionaux dans la lutte contre le trafic illicite et les activitรฉs non autorisรฉes impliquant des matiรจres nuclรฉaires et radioactives qui รฉchappent au contrรดle rรฉglementaire.

– une communication relative ร la participation du Burkina Faso ร la rรฉunion des Directeurs gรฉnรฉraux des douanes de la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel (AES), du 15 au 16 mai 2025 ร Bamako au Mali, prรฉcรฉdรฉe de la rรฉunion des experts des administrations des Douanes des pays de la Confรฉdรฉration, prรฉvue du 13 au 14 mai 2025.

La rรฉunion des experts porte notamment sur lโ€™รฉtat de mise en ล“uvre des recommandations de la derniรจre rรฉunion des Directeurs gรฉnรฉraux des Douanes, tenue le 26 septembre 2024 ร Lomรฉ au Togo et lโ€™analyse des orientations de la rencontre des ministres de la Confรฉdรฉration AES, en matiรจre dโ€™harmonisation des textes juridiques devant rรฉgir la libre circulation des personnes et des biens.

– une communication relative au bilan de la mise en ล“uvre en 2024 et ร la situation dโ€™exรฉcution au premier trimestre de lโ€™annรฉe 2025 du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Au 31 dรฉcembre 2024, le montant des ressources collectรฉes au profit du FSP sโ€™รฉlรจve ร 175 685 084 312 F CFA contre 99 039 035 500 F CFA en 2023, soit une progression de 77,39 %.

En termes de dรฉpenses, les ressources mobilisรฉes ont permis non seulement de prendre en charge les dรฉpenses de fonctionnement de la Brigade des Volontaires pour la dรฉfense de la Patrie (BVDP), mais รฉgalement de contribuer efficacement au renforcement de la dotation des forces combattantes en รฉquipements individuels et collectifs. Pour ces dรฉpenses, un montant de 150 000 000 000 F CFA a รฉtรฉ dรฉbloquรฉ avec des paiements effectuรฉs ร hauteur de 145 834 956 114 F CFA, soit un taux dโ€™exรฉcution de 97,22%.

Les performances rรฉalisรฉes au premier trimestre de lโ€™annรฉe 2025 par le FSP restent dans les mรชmes tendances que celles enregistrรฉes ร la mรชme pรฉriode en 2024. Ce sont 33 031 991 476 F CFA qui ont รฉtรฉ mobilisรฉs, soit une progression de 6,55% par rapport ร la mรชme pรฉriode en 2024. Les dรฉpenses exรฉcutรฉes sur la pรฉriode sโ€™รฉlรจvent ร 25 124 700 000 F CFA, soit un taux dโ€™engagement de 76,87%.

Le Conseil fรฉlicite tous les acteurs pour ces rรฉsultats encourageants. Il invite les ministres concernรฉs ร mettre en ล“uvre les actions envisagรฉes pour optimiser la collecte et ร veiller ร une gestion plus efficace du Fonds.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre de lโ€™Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 1รจre รฉdition du Salon des mรฉtiers, de lโ€™orientation scolaire et professionnelle (SAMOSP) prรฉvue du 02 au 04 mai 2025 sur le site du Salon international de lโ€™artisanat de Ouagadougou (SIAO).

La 1รจre รฉdition du SAMOSP est placรฉe sous le thรจme ยซ Dรฉfis de lโ€™industrialisation et de lโ€™autosuffisance alimentaire au Burkina Faso : dans quels mรฉtiers former pour y rรฉpondre ? ยป.

Le choix de ce thรจme vise ร permettre aux structures de formation dโ€™รชtre en phase avec les nouvelles ambitions de notre pays.

Ce salon est organisรฉ par Burkina Suudu Bawdรจ (BSB), la Maison des compรฉtences du Burkina. Il vise ร informer et ร sensibiliser particuliรจrement la jeunesse sur les possibilitรฉs de formation professionnelle afin de lui offrir des perspectives concrรจtes dโ€™insertion professionnelle.

Pour cette 1รจre รฉdition du SAMOSP, des panels thรฉmatiques sur les mรฉtiers et lโ€™orientation professionnelle, des sรฉances de coaching destinรฉs aux apprenants, รฉlรจves, รฉtudiants et demandeurs dโ€™emplois ainsi que des partenariats entre รฉcoles et entreprises sont prรฉvus, lโ€™ambition รฉtant de favoriser lโ€™accueil et lโ€™accompagnement des jeunes vers une insertion professionnelle rรฉussie.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐•๐ˆ๐ƒ๐”๐„๐‹๐‹๐„๐’

๐€. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐†๐‘๐ˆ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐’๐’๐Ž๐”๐‘๐‚๐„๐’ ๐€๐๐ˆ๐Œ๐€๐‹๐„๐’ ๐„๐“ ๐‡๐€๐‹๐ˆ๐„๐”๐“๐ˆ๐๐”๐„๐’

– Monsieur Hamadรฉ OUEDRAOGO, Mle 87 299 M, Ingรฉnieur dโ€™รฉlevage, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Agence Faso abattoirs.

๐. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

– Monsieur Paul YAMEOGO, Mle 39 656 T, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 13e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du cadastre ;

– Monsieur Inoussa OUEDRAOGO, Mle 59 861 W, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller fiscal de Bagrรฉpรดle ;

– Monsieur Windlassida Dรฉnis TIEMTORE, Mle 334 206 T, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des impรดts du Ziro ;

– Monsieur Eric OUEDRAOGO, Mle 294 312 Z, Inspecteur du trรฉsor, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Trรฉsorier provincial du Sanguiรฉ.

๐‚. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐‚๐”๐‘๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Bรฉnรฉwindรฉ SANKARA, Mle 119 404 P, Commissaire divisionnaire de police, catรฉgorie 1, 3e grade, 3e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Cheik Hamed DOUSSA, Mle 217 563 T, Commissaire divisionnaire de police, catรฉgorie 1, 3e classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Madame Fenhaรฏ Maรฏmouna TRAORE/KARAMA, Mle 326 916 N, Attachรฉ en รฉtudes et analyses, 2e classe, 5e รฉchelon, est nommรฉe Chargรฉe de mission ;

– Monsieur Augustin SAWADOGO, Officier, est nommรฉ Directeur des affaires juridiques et du contentieux ;

– Monsieur Abdel Kabir Saidou SAWADOGO, Officier, est nommรฉ Directeur des ressources humaines de lโ€™Office national de sรฉcurisation des sites miniers (ONASSIM).

๐ƒ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐ ๐ ๐€๐ˆ๐‘๐„๐’ ๐„๐“๐‘๐€๐๐†๐„๐‘๐„๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‚๐Ž๐Ž๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‘๐„๐†๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐๐”๐‘๐Š๐ˆ๐๐€๐๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐—๐“๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘

– Madame Eliรฉlรฉ Nadine TRAORE/BAZIE, Mle 105 152 F, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉe Chargรฉe de mission ;

– Madame Mariame FOFANA, Mle 59 731 E, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 13e รฉchelon, est nommรฉe Responsable du Programme budgรฉtaire 029 ยซ Coopรฉration multilatรฉrale ยป cumulativement avec ses fonctions de Directrice gรฉnรฉrale de la coopรฉration multilatรฉrale ;

– Monsieur Tobignarรฉ Jacques GOUBA, Mle 200 455 P, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la promotion de lโ€™expertise nationale ;

– Monsieur Balebyan Bruno TIGNEGRE, Mle 212 444 G, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Premier conseiller prรจs lโ€™Ambassade du Burkina Faso ร Addis-Abeba (Ethiopie).

๐„. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐๐”๐๐‹๐ˆ๐๐”๐„, ๐ƒ๐” ๐“๐‘๐€๐•๐€๐ˆ๐‹ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐Ž๐“๐„๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐’๐Ž๐‚๐ˆ๐€๐‹๐„

– Monsieur Tรฉgawendรฉ Alfred SIMPORE, Mle 52 964 T, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Responsable du Programme 042, ยซ Ressources humaines de lโ€™administration publique ยป, cumulativement avec ses fonctions de Directeur gรฉnรฉral de la Fonction publique ;

– Monsieur Issa OUEDRAOGO, Mle 216 826 K, Inspecteur du travail, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional du travail et de la protection sociale de lโ€™Est.

๐ . ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐‘๐“๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐“๐Ž๐”๐‘๐ˆ๐’๐Œ๐„

– Monsieur Issaka SALGO, Mle 381 961 E, Conseiller en gestion du patrimoine culturel, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme du Loroum ;

– Monsieur Loukoumane BADOLO, Mle 382 014 W, Administrateur des services touristiques, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kouritenga.

๐†. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐€๐๐“๐„

– Madame Yรฉri Silvie TRAORE/YOUL, Mle 231 505 K, Mรฉdecin de santรฉ publique, catรฉgorie PA, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉe Directrice de la santรฉ et de la famille ;

– Monsieur Mahamadi TASSEMBEDO, Mle 118 892 W, Mรฉdecin, catรฉgorie PC, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la santรฉ communautaire ;

– Monsieur Doumapoulรจ Vincent BATIENE, Mle 208 196 J, Mรฉdecin รฉpidรฉmiologiste et biostatisticien, catรฉgorie PA, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Secrรฉtaire technique des rรฉformes sur le financement de la santรฉ ;

– Madame Mariam SAWADOGO/BAGAYA, Mle 273 066 D, Pharmacien spรฉcialiste, catรฉgorie P, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉe Directrice de la mรฉdecine traditionnelle et alternative ;

– Monsieur Issa KONATE, Mle 245 650 H, Mรฉdecin de santรฉ publique, catรฉgorie P, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional de la santรฉ des Hauts-Bassins.

๐‡. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„, ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐‘๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‘๐“๐ˆ๐’๐€๐๐€๐“

– Monsieur Eric BASSOLE, Mle 119 816 E, Conseiller des affaires รฉconomiques, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral du Salon international de lโ€™artisanat de Ouagadougou (SIAO).

๐ˆ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐•๐ˆ๐‘๐Ž๐๐๐„๐Œ๐„๐๐“, ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐€๐” ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐’๐’๐€๐ˆ๐๐ˆ๐’๐’๐„๐Œ๐„๐๐“

– Monsieur Tidiane NIKIEMA, Mle 203 320 V, Ingรฉnieur du gรฉnie rural, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral des Infrastructures hydrauliques ;

– Monsieur Sรฉrรฉ Khironlalimi Fรฉlix SOU, Mle 289 075 W, Ingรฉnieur du gรฉnie rural, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du dรฉveloppement des infrastructures hydrauliques ร la Direction gรฉnรฉrale des Infrastructures hydrauliques.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹๐’ ๐ƒโ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a procรฉdรฉ ร la nomination dโ€™Administrateurs aux Conseils dโ€™administration :

– de la Sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL) au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances ;

– de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI) au titre du ministรจre de la Transition digitale, des postes et des communications รฉlectroniques ;

Le Conseil a รฉgalement procรฉdรฉ ร la nomination du Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL).

๐€. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs reprรฉsentant lโ€™Etat au Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances :

– Monsieur Mamadou SERE, Mle 39 652 W, Inspecteur des impรดts ;

– Monsieur Moumouni Guillaume MOUMWE, Mle 49 351 C, Inspecteur principal des douanes.

Au titre du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants :

– Monsieur Joanny Blaise ONADJA, Officier.

Au titre du ministรจre de la Sรฉcuritรฉ :

– Monsieur Jean Claude BASSOLE, Mle 111 477 S, Commissaire principal de police.

Au titre du ministรจre de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques :

– Monsieur Alassane NIKIEMA, Mle 03 010 400 225 006 759, Administrateur dโ€™entreprise.

Au titre du ministรจre de lโ€™Environnement, de lโ€™eau et de lโ€™assainissement :

– Monsieur Abou TRAORE, Mle 117 567 H, Inspecteur de lโ€™environnement.

Au titre du ministรจre de lโ€™Energie, des mines et des carriรจres :

– Monsieur Laurent Wendinmi KABRE, Mle 241 883 P, Ingรฉnieur de conception en gรฉologie et mines.

Le second dรฉcret nomme Monsieur Mamadou SERE, Mle 39 652 W, Inspecteur des impรดts, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐“๐‘๐€๐๐’๐ˆ๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐ƒ๐ˆ๐†๐ˆ๐“๐€๐‹๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐๐Ž๐’๐“๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐„๐‹๐„๐‚๐“๐‘๐Ž๐๐ˆ๐๐”๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination de Monsieur Abdoulaye KIENDREBEOGO, Mle 00 00 012, Spรฉcialiste en passation des marchรฉs, Administrateur reprรฉsentant le personnel de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐‹๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ž-๐ฉ๐š๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ,

๐๐ข๐ง๐ ๐๐ฐ๐ž๐ง๐๐žฬ ๐†๐ข๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ ๐Ž๐”๐„๐ƒ๐‘๐€๐Ž๐†๐Ž

๐‚๐ก๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ซ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐Ž๐ซ๐๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ฅ๐จ๐ง

