ASCE-LC: le rapport d’activités 2023 remis au Premier ministre

Ce lundi 30 juin 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu des mains du Contrôleur général d’État, Lassané Compaoré, le rapport annuel d’activités 2023 de l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC). Ce rapport met en lumière les efforts consentis par l’institution en matière de prévention et de répression de la mauvaise gouvernance, ainsi que les résultats enregistrés en matière d’audits et d’investigations au titre de l’année de référence.

Structuré en trois tomes, le rapport annuel d’activités 2023 de l’ASCE-LC présente, dans son premier tome, les moyens humains, matériels et financiers alloués à l’institution pour la réalisation de sa mission de lutte contre la corruption.

Le deuxième tome porte sur les missions fondamentales, notamment les audits, contrôles et investigations menés au cours de l’année.

Quant au troisième tome, il est consacré aux recommandations issues des différents audits et contrôles, ainsi qu’aux suites judiciaires engagées.

À l’issue de l’audience, le Contrôleur général d’État, Lassané Compaoré, a indiqué que son institution a relevé plusieurs manquements aux textes en vigueur, occasionnant un préjudice substantiel à l’État.

« En matière d’audit et de contrôle, nous avons effectivement relevé sur le terrain des manquements aux textes en vigueur et procédé à une évaluation chiffrée des préjudices subis par l’État. Outre ces audits et contrôles, nous menons également des enquêtes et investigations. Sur le plan pénal, au moins 21 dossiers ont été finalisés et transmis à la justice pour suite à donner. À ce niveau, le préjudice s’élève à environ 25 milliards de F CFA, auxquels s’ajoutent d’autres pertes, portant le total à près de 30 milliards de F CFA pour l’année 2023 », a-t-il précisé.

Le Premier ministre a salué la qualité du travail accompli par l’ASCE-LC, soulignant que ce rapport constitue un outil précieux pour l’amélioration de la gestion des affaires publiques et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions.

Il a réitéré l’engagement du Gouvernement à soutenir sans réserve toutes les initiatives de gouvernance exemplaire et de transparence.

Dans cette lutte contre la corruption que le Chef du Gouvernement souhaite « implacable et sans état d’âme », l’ASCE-LC a été invitée à accentuer la prévention, à travers des actions de formation orientées, selon les manquements rencontrés lors des audits et enquêtes.

La remise du rapport annuel d’activités s’inscrit dans le respect des dispositions de la loi organique régissant l’ASCE-LC, qui prévoit la production d’un rapport à l’attention de plusieurs hautes autorités, dont le Chef du Gouvernement, en vue de promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Depuis sa création, l’ASCE-LC œuvre sans relâche au renforcement de l’intégrité au sein des institutions publiques et privées, tout en sensibilisant les citoyens sur les méfaits de la corruption et la nécessité d’une culture d’intégrité.

